В Челябинске завели уголовное дело после столкновения крана с автобусами

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после столкновения автокрана с тремя автобусами ПАЗ в Челябинске в пятницу, в результате которого погиб пешеход, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Как сообщало ведомство ранее, в пятницу в Ленинском районе Челябинска произошло ДТП, в котором погиб пешеход. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, ДТП произошло в 09.22 (07.22 мск) на пересечении улиц Дзержинского и Вагнера. Столкнулись три маршрутных автобуса ПАЗ и автокран, у которого, по предварительной информации, отказали тормоза. По данным горадминистрации, в ДТП восемь человек пострадали, из них двое отказались от госпитализации, состояние остальных не тяжелое.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сказала собеседница агентства.