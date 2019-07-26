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РИА Новости

В Челябинске завели уголовное дело после столкновения крана с автобусами

Вчера, 14:39
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© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области Столкновение трех маршрутных автобусов ПАЗ и крана в Челябинске
Столкновение трех маршрутных автобусов ПАЗ и крана в Челябинске
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после столкновения автокрана с тремя автобусами ПАЗ в Челябинске в пятницу, в результате которого погиб пешеход, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Как сообщало ведомство ранее, в пятницу в Ленинском районе Челябинска произошло ДТП, в котором погиб пешеход. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, ДТП произошло в 09.22 (07.22 мск) на пересечении улиц Дзержинского и Вагнера. Столкнулись три маршрутных автобуса ПАЗ и автокран, у которого, по предварительной информации, отказали тормоза. По данным горадминистрации, в ДТП восемь человек пострадали, из них двое отказались от госпитализации, состояние остальных не тяжелое.
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"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что водитель автомобиля МАЗ пострадал в ДТП. По ее данным, всего пострадали восемь человек, из них семеро находятся в лечебных учреждениях.
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