Роспотребнадзор попросили проверить доступность кинотеатров для инвалидов

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В "Единой России" просят глав регионов, а также министерство культуры РФ и Роспотребнадзор обратить внимание на вопрос доступности кинотеатров для инвалидов в регионах РФ, и на нарушения, выявленные в ходе мониторинга партпроекта, сообщает пресс-служба партии.
Координатор партпроекта "Единая страна - доступная среда", зампредседателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев рассказал, что, по результатам мониторинга ЕР, только 3% кинотеатров можно признать доступными для инвалидов, 6% - вообще не подготовлены для посещения людьми с ограниченными возможностями. По его словам, было проверено 350 кинотеатров и кинозалов, 91% из них имеют частичную доступность для инвалидов.
"В первую очередь, мы направим обращение в адрес глав регионов, потому что результаты мониторинга говорят о системных нарушениях по оказанию услуг для людей с ОВЗ. Мы просим обратить внимание на безопасность нахождения в кинотеатрах и, конечно, предлагаем искать возможности для улучшения доступности муниципальных кинотеатров и кинозалов. Во-вторых, мы видим, что финансирования не хватает для муниципальных кинотеатров, и нужно, чтобы федеральные профильные министерства рассмотрели возможность поддержки. Надо понимать, что из всех кинотеатров России 60% муниципальные – это огромная цифра. Третье, мы направляем обращение в Роспотребнадзор с просьбой устранить нарушения в полностью недоступных для людей с ОВЗ кинотеатрах", - приводит пресс-служба ЕР слова Терентьева.
Он рассказал, что основные выявленные проблемы были связаны с голосовым сопровождением показа фильмов для незрячих, с текстовым сопровождением для людей с нарушениями слуха, а также, по его словам, не всегда внутри кинотеатров предусмотрена возможность передвижения на коляске.