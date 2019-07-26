Роспотребнадзор попросили проверить доступность кинотеатров для инвалидов

"В первую очередь, мы направим обращение в адрес глав регионов, потому что результаты мониторинга говорят о системных нарушениях по оказанию услуг для людей с ОВЗ. Мы просим обратить внимание на безопасность нахождения в кинотеатрах и, конечно, предлагаем искать возможности для улучшения доступности муниципальных кинотеатров и кинозалов. Во-вторых, мы видим, что финансирования не хватает для муниципальных кинотеатров, и нужно, чтобы федеральные профильные министерства рассмотрели возможность поддержки. Надо понимать, что из всех кинотеатров России 60% муниципальные – это огромная цифра. Третье, мы направляем обращение в Роспотребнадзор с просьбой устранить нарушения в полностью недоступных для людей с ОВЗ кинотеатрах", - приводит пресс-служба ЕР слова Терентьева.