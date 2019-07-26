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РИА Новости
Челябинская область

Еще шесть предприятий в Челябинской области заключат соглашения о выбросах

Вчера, 14:36
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл – РИА Новости. Еще шесть промпредприятий в Челябинской области к концу сентября текущего года заключат с правительством региона соглашения о снижении объемов выбросов в атмосферу, в настоящее время такие соглашения подписаны с 11 предприятиями, сообщил в пятницу и.о. замгубернатора региона Сергей Сушков.
В пятницу в Челябинске полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов проводит совещание, посвященное реализации в Челябинской области национальных проектов.
"...Основный уровень выбросов в атмосферный воздух осуществляют предприятия. Выявлены 17 предприятий в Магнитогорске и Челябинске, которые совокупно выбрасывают до 90% от общего количества всех выбросов. С 11 предприятиями уже заключены соглашения до 2024 года о ежегодном снижении объемов выбросов за счет внедрения наилучших технологий. С остальными шестью ведется работа, и к концу сентября со всеми будут заключены соответствующие оглашения", - сказал Сушков на совещании.
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По его словам, в Челябинске к 2024 году будет достигнут показатель по снижению выбросов на 38,7%, в Магнитогорске - на 21%. В 2019 году установлен индикатив по снижению объемов выбросов на 2%, безусловно, он будет выполнен за счет заключения соглашений с предприятиями, а также развития газомоторного транспорта, ликвидации двух свалок и техногенных пожаров на Коркинском угольном разрезе, пояснил Сушков.
Как отметил полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов, при решении проблем экологии нужно "работать системно, жестко контролировать и заставлять выполнять соглашения". "Мы все понимаем – налоги, рабочие места, но они зарабатывают деньги, и это нормальный диалог с бизнесом. Если кто-то не понимает, есть другие методы убеждения, но надеюсь, до этого не дойдет", - сказал он.
По его словам, время идет, а вопрос экологии для Челябинской области вопрос номер один. "Вы четко обозначаете проблемы и понимаете эти проблемы, очень хотелось бы, что вы стали человеком, который их решил", - добавил полпред, обращаясь к врио главы региона Алексею Текслеру.
По словам самого Текслера, вопрос экологии - номер один для области, и других вариантов, кроме, как решить проблему, нет. "Из 17 соглашений с предприятиями, которые запланированы, 11 уже заключены. Они не просто приняты и зафиксированы, мы обеспечим контроль за их реализацией. Более того, принят закон о квотировании, который позволит ужесточить ситуацию за контролем. Плюс применение наилучших и доступных технологий и внедрение челябинского экологического стандарта… Приоритет в работе мы с коллегами и правоохранительными органами зафиксировали", - сказал он.
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