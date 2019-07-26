В Москве последняя пятница июля стала самым теплым днем месяца

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пятница стала самым теплым днем в июле в этом году, по состоянию на 14.00 температура в Москве составила плюс 27,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сейчас в Москве температура составила - 27,2 градуса тепла. Такая температура на сегодняшний день является максимальной за июль в Москве", - сообщил Синенков.