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РИА Новости

В Москве последняя пятница июля стала самым теплым днем месяца

Вчера, 14:34
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают у фонтанов в парке искусств "Музеон"
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пятница стала самым теплым днем в июле в этом году, по состоянию на 14.00 температура в Москве составила плюс 27,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сейчас в Москве температура составила - 27,2 градуса тепла. Такая температура на сегодняшний день является максимальной за июль в Москве", - сообщил Синенков.
Синоптик добавил, что максимальная температура в этом году до этого была зафиксирована 1 и 22 июля - 25,6 градуса.
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