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РИА Новости

Персидский, Оманский заливы и Ормузский пролив могут включить в зону риска

Вчера, 14:33
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© U.S. Navy photoЭсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе
© U.S. Navy photo
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Международный морской профсоюз Nautilus International предложил включить Персидский, Оманский заливы и Ормузский пролив в зону военных действий, что позволит обеспечить морякам в этих районах дополнительное страхование жизни и здоровья и повышенную оплату труда, сообщает Российский профессиональный союз моряков (РПСМ).
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.
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"Международный морской профсоюз Nautilus International (NI)... добивается срочного заседания Комитета по военным операциям Великобритании... чтобы рассмотреть вопрос о включении Ормузского пролива в перечень районов с высоким риском военных действий. Кроме того, NI призывает усилить военно-морскую поддержку торгового судоходства в регионе для защиты свободы мореплавания", - говорится в сообщении на сайте российского профсоюза.
Российский профсоюз моряков отмечает, что в зависимости от типа коллективного договора, действующего на судне, существует два списка зон военных действий и повышенной опасности.
"Внесение того или иного региона в список зон означает дополнительное страхование жизни и здоровья моряка, а также повышенные ставки оплаты труда. Кроме того, член экипажа, узнавший о том, что судно направляется в такую зону, имеет право списаться с борта за счет судовладельца. На текущий момент ни Персидский, ни Оманский заливы, ни Ормузский пролив в перечень не входят, но есть большая вероятность, что инициатива Nautilus International изменит ситуацию", - заключает РПСМ.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. Ранее Российский профессиональный союз моряков призвал моряков не устраиваться на суда, идущие на Ближний Восток.
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ВеликобританияСирияИранВ мире
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