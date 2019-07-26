Персидский, Оманский заливы и Ормузский пролив могут включить в зону риска

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Международный морской профсоюз Nautilus International предложил включить Персидский, Оманский заливы и Ормузский пролив в зону военных действий, что позволит обеспечить морякам в этих районах дополнительное страхование жизни и здоровья и повышенную оплату труда, сообщает Российский профессиональный союз моряков (РПСМ).

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.

"Международный морской профсоюз Nautilus International (NI)... добивается срочного заседания Комитета по военным операциям Великобритании... чтобы рассмотреть вопрос о включении Ормузского пролива в перечень районов с высоким риском военных действий. Кроме того, NI призывает усилить военно-морскую поддержку торгового судоходства в регионе для защиты свободы мореплавания", - говорится в сообщении на сайте российского профсоюза.

Российский профсоюз моряков отмечает, что в зависимости от типа коллективного договора, действующего на судне, существует два списка зон военных действий и повышенной опасности.

"Внесение того или иного региона в список зон означает дополнительное страхование жизни и здоровья моряка, а также повышенные ставки оплаты труда. Кроме того, член экипажа, узнавший о том, что судно направляется в такую зону, имеет право списаться с борта за счет судовладельца. На текущий момент ни Персидский, ни Оманский заливы, ни Ормузский пролив в перечень не входят, но есть большая вероятность, что инициатива Nautilus International изменит ситуацию", - заключает РПСМ.