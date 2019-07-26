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РИА Новости
Туризм

Европейские курорты смогут привлечь туристов даже в жару, считает эксперт

Вчера, 14:31
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже
Отдыхающие на пляже
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Отдыхающие на пляже. Архивное фото
РИМ, 26 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Установившаяся в Европе жара является исключительным явлением и может не повториться в следующем году, однако европейские курорты должны быть готовы приспособиться к возможным климатическим изменениям, считает профессор экономики и права римского университета La Sapienza Клаудио Чекки (Claudio Cecchi), специализирующийся на экономике туризма и влиянии на нее климата.
"На мой взгляд, последствия для туризма от жары нынешнего года не будут слишком серьезными. Однако все более важными становятся особенности и своеобразие того или иного места, куда туристы решаются отправиться. Если мы сталкиваемся с изменениями климата, то решающим фактором станет возможность туристического направления подготовиться и защититься от подобных изменений", - заявил РИА Новости глава Европейского и международного исследовательского центра римского вуза.
В качестве примера эксперт привел итальянский курорт Римини, который, по его словам, мог бы запустить городскую кампанию по поддержанию чистоты морского побережья от водорослей, которые приносят теплые морские течения, или по улучшению качества гостиниц.
"Другими словами, могут быть запущены проекты по развитию туризма, которые отталкиваются от новых условий климата", - заявил Чекки.
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Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
По его словам, в этой связи могут быть востребованы туристические продукты, основанные на экологической и экономической устойчивости.
"Тот, кто хочет привлекать туристов, сможет делать это, вкладывая новые инвестиции. Если у них есть желание приехать, задача принимающей стороны - предложить гостям максимум и быть готовым обеспечить лучший сервис", - заявил профессор.
По его словам, жара, установившаяся в Европе, является частью климатического цикла и ожидалась еще с начала нынешнего года, поэтому может оказаться, что следующий год будет холоднее.
"Исключительные условия этого года относятся только к нему", - отметил Чекки.
В то же время, полагает профессор, даже если глобальное потепление установит в Италии экваториальный погодный режим, туристическая отрасль сможет к этому приспособиться.
"Например, южная часть Испании, которая намного жарче Италии, давно располагает возможностью размещать большое количество туристов и зачастую предлагает им гораздо лучший уровень сервиса, чем Италия. Италия останется местом притяжения культурного туризма, но помимо этого, необходимо будет улучшить качество инфраструктуры, если нынешние условия повторятся", - сказал Чекки.
Рекордная жара установилась на этой неделе в ряде европейских стран. В Германии в четверг было плюс 41,5 градуса, во Франции - плюс 42,4, в Бельгии - плюс 40,3, в Нидерландах - плюс 41,7, в Британии - плюс 36,9. Немецкие власти из-за перегрева рек даже отключили АЭС в Нижней Саксонии. В Италии наивысший уровень опасности из-за жары объявлен в 14 городах.
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