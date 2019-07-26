У берегов Азербайджана иранское судно попало в аварию

БАКУ, 26 июл - РИА Новости. Иранский грузовой корабль попал в аварию вблизи порта в азербайджанской Ленкорани, на место ЧП привлечены два вертолета МЧС, сообщили РИА Новости в государственном морском агентстве Азербайджана.

"Сегодня в 14.10 (13.10 мск) в Национальный центр государственного морского агентства поступил сигнал тревоги об аварии у берегов порта в Ленкорани плавающего под иранским флагом грузового корабля "Шабахенг". На место происшествия направлены два вертолета МЧС и сторожевой корабль Госпогранслужбы", - сообщается в пресс-релизе агентства.