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РИА Новости

В Афганистане при нападении боевиков погибли три полицейских

Вчера, 14:29
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Трое сотрудников службы безопасности Афганистана погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на полицейский участок на юго-западе страны, сообщает в Twitter телеканал Tolo News со ссылкой на заявление местной полиции.
Инцидент произошел в ночь на пятницу в провинции Газни. По данным полиции, среди погибших - исполняющий обязанности начальника полиции района Хогьяни (Khogyani). Также в результате нападения пострадали пять полицейских.
Подробности инцидента не приводятся.
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АфганистанТалибанВ мире
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