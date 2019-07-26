В Афганистане при нападении боевиков погибли три полицейских

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Трое сотрудников службы безопасности Афганистана погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на полицейский участок на юго-западе страны, сообщает в Twitter телеканал Tolo News со ссылкой на заявление местной полиции.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в провинции Газни. По данным полиции, среди погибших - исполняющий обязанности начальника полиции района Хогьяни (Khogyani). Также в результате нападения пострадали пять полицейских.