В Афганистане при нападении боевиков погибли три полицейских

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Трое сотрудников службы безопасности Афганистана погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на полицейский участок на юго-западе страны, сообщает в Twitter телеканал Tolo News со ссылкой на заявление местной полиции.
Инцидент произошел в ночь на пятницу в провинции Газни. По данным полиции, среди погибших - исполняющий обязанности начальника полиции района Хогьяни (Khogyani). Также в результате нападения пострадали пять полицейских.
#غزني - غزني ولایت کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې د دغه ولایت د خوګیانۍ ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ سرپرست سمیع الله پوپل له درې امنیتي ځواکونو سره وژل شوی دی.— TOLOnews (@TOLOnews) July 26, 2019
د غزني ولایت امنیه قومندانۍ په وینا دغې نښته کې ۱۴ طالب جنګیالي هم وژل شوي دي. pic.twitter.com/jNNN65bXIh
Подробности инцидента не приводятся.