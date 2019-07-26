Премьеры Саксонии и Бранденбурга призвали отменить санкции против России

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министры немецких восточных земель Саксония и Бранденбург Михаэль Кречмер (ХДС) и Дитмар Войдке (СДПГ) призывают к отмене санкций в отношении России.
"Как немецкий политик я думаю о многих компаниях именно в новых федеральных землях, которые особенно сильно затронули последствия санкций", - заявил Кречмер журналу Spiegel.
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По его словам, в вопросе необходимости снятия санкций немалая часть немцев на его стороне. "Это не специфически восточногерманская тема", - добавил он.
Поддержал Кречмера и Войдке. Социал-демократ предостерег от жесткого курса в отношении Москвы, которого требует новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Нам нужна ясная позиция, а не жесткость. Прежде всего, не нужно подливать масло в огонь", - отметил он.
Войдке рассказал изданию, что на приемах к нему часто обращаются по поводу того, как можно улучшить отношения с Россией. В большинстве случаев люди призывают политиков "снять западные шоры с глаз", утверждает премьер. "Если было бы голосование, пожалуй, явное большинство выступило бы за конец санкций", - добавил он.
На фоне положительного отношения к России прежде всего граждан восточной Германии глава Германо-российского форума Маттиас Платцек полагает, что недавняя встреча Кречмера с российским президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге может быть потенциально решающей для исхода выборов в саксонский ландтаг (земельный парламент). "Фото было для Кречмера ловким приемом, который, возможно, принесет ему решающие процентные пункты для выборов в ландтаг", - отметил Платцек. Путин провел встречу с Кречмером 7 июня на полях Петербургского форума, сообщили ранее журналистам в пресс-службе Кремля.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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