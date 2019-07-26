В Таиланде у посетительницы аэропорта взорвалось зарядное устройство

На видео молодая чернокожая девушка идет вдоль здания. Внезапно, как раз в тот момент, когда владелица рюкзака поворачивает к дверям, чтобы зайти в аэропорт, днище ее сумки лопается, оттуда вырывается пламя. Девушка срывает рюкзак со спины, бросается назад, к подъездной дороге аэропорта, и швыряет его на проезжую часть. Затем, увидев, что пламя гаснет, а зарядное устройство уже выпало из дыры в сумке, она поднимает свой порванный рюкзак и пытается спасти вещи и документы, которые в нем остались. В это время сотрудник службы охраны аэропорта пытается сфотографировать догорающий на асфальте аккумулятор на свой смартфон. Внезапно устройство снова взрывается, из него вылетают пламя и снопы искр, и оно начинает вертеться на месте с большим ускорением, напугав охранника.