В Таиланде у посетительницы аэропорта взорвалось зарядное устройство

БАНГКОК, 26 июл – РИА Новости. Портативное зарядное устройство для смартфона взорвалось в рюкзаке пассажирки на входе в здание международного аэропорта города Чиангмая на севере Таиланда, сообщает в пятницу национальное управление аэропортов страны на своем интернет-сайте.
Инцидент произошел в четверг, когда иностранная туристка собиралась войти в здание аэропорта с небольшим рюкзаком-сумкой за плечами. Видеокамера наружного наблюдения зафиксировала происшествие, и видео было позже выложено на страницу аэропорта в социальной сети Facebook.
На видео молодая чернокожая девушка идет вдоль здания. Внезапно, как раз в тот момент, когда владелица рюкзака поворачивает к дверям, чтобы зайти в аэропорт, днище ее сумки лопается, оттуда вырывается пламя. Девушка срывает рюкзак со спины, бросается назад, к подъездной дороге аэропорта, и швыряет его на проезжую часть. Затем, увидев, что пламя гаснет, а зарядное устройство уже выпало из дыры в сумке, она поднимает свой порванный рюкзак и пытается спасти вещи и документы, которые в нем остались. В это время сотрудник службы охраны аэропорта пытается сфотографировать догорающий на асфальте аккумулятор на свой смартфон. Внезапно устройство снова взрывается, из него вылетают пламя и снопы искр, и оно начинает вертеться на месте с большим ускорением, напугав охранника.
В видео, выложенное на странице Chiangmai International Airport в Facebook, вставлен закадровый текст на тайском языке, предупреждающий об опасности самовозгорания электронных устройств и поясняющий, что именно по этой причине авиакомпании запрещают сдавать портативные автономные заряжающие устройства в багаж.