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РИА Новости

В Татарстане возникла дымовая мгла из-за пожаров в Сибири

Вчера, 14:15
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© РИА Новости / Александр КряжевПожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев
КАЗАНЬ, 26 июл - РИА Новости. Дымовая мгла от лесных пожаров в Сибири, Красноярском крае и Иркутской области наблюдается в Татарстане и других регионах Приволжья, сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.
"Начиная с 25 июля… метеостанции республики наблюдают так называемую дымовую мглу, возникшую в результате воздушного переноса частичек гари от лесных пожаров в Сибири, Красноярском крае и Иркутской области. По официальным данным, в Иркутской области и Красноярском крае горит около 1,3 миллиона гектаров леса. Обширный и глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибирью способствует переносу продуктов горения лесов на Урал, Удмуртию, Пермский край, Башкортостан и Республику Татарстан", - говорится в сообщении.
Управление отмечает, что вследствие наблюдаемой мглы на сети мониторинга качества атмосферного воздуха в Набережных Челнах и Нижнекамске отмечен рост концентраций взвешенных веществ, 25 июля на двух постах в Набережных Челнах и на одном посту в Нижнекамске концентрация пыли достигла предельно допустимой и составила 0,5 миллиграмма на кубический метр.
По прогнозу гидрометцентра Татарстана, начиная с 28 июля, с сохранением в большую часть следующей недели республика будет находиться под влиянием сначала холодного атмосферного фронта, затем тыловой части глубокого циклона. Свежий северо-западный, северный ветер, ожидаемый при этих процессах, приведет к очищению воздушного бассейна Татарстана.
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Мгла – сплошное помутнение воздуха, обусловленное наличием в нем взвешенных частичек пыли, промышленного дыма, гари от лесных или торфяных пожаров и т.п. Проявляется в виде сероватой, белёсой или желтоватой пелены. Как правило, отмечается при пониженной влажности воздуха. Дальность видимости при мгле колеблется от 1 до 9 километров, а иногда может снижаться до нескольких сотен и даже десятков метров.
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Красноярский крайТатарстанПроисшествия
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