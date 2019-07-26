В Татарстане возникла дымовая мгла из-за пожаров в Сибири

КАЗАНЬ, 26 июл - РИА Новости. Дымовая мгла от лесных пожаров в Сибири, Красноярском крае и Иркутской области наблюдается в Татарстане и других регионах Приволжья, сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

"Начиная с 25 июля… метеостанции республики наблюдают так называемую дымовую мглу, возникшую в результате воздушного переноса частичек гари от лесных пожаров в Сибири, Красноярском крае и Иркутской области. По официальным данным, в Иркутской области и Красноярском крае горит около 1,3 миллиона гектаров леса. Обширный и глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибирью способствует переносу продуктов горения лесов на Урал, Удмуртию, Пермский край, Башкортостан и Республику Татарстан", - говорится в сообщении.

Управление отмечает, что вследствие наблюдаемой мглы на сети мониторинга качества атмосферного воздуха в Набережных Челнах и Нижнекамске отмечен рост концентраций взвешенных веществ, 25 июля на двух постах в Набережных Челнах и на одном посту в Нижнекамске концентрация пыли достигла предельно допустимой и составила 0,5 миллиграмма на кубический метр.

По прогнозу гидрометцентра Татарстана, начиная с 28 июля, с сохранением в большую часть следующей недели республика будет находиться под влиянием сначала холодного атмосферного фронта, затем тыловой части глубокого циклона. Свежий северо-западный, северный ветер, ожидаемый при этих процессах, приведет к очищению воздушного бассейна Татарстана.