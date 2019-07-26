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РИА Новости

Источник: Россия будет добиваться возвращения задержанного СБУ танкера

Вчера, 14:14
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© REUTERS / State Border Guard Service of UkraineЗадержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
© REUTERS / State Border Guard Service of Ukraine
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия будет добиваться возвращения задержанного на Украине танкера Nika Spirit, о конкретных механизмах этой работы говорить рано, собственник судна также должен прилагать к этому усилия, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.
"Конечно, мы будем добиваться возвращения судна всеми правовыми средствами, которые имеются в распоряжении. Это у нас не первый корабль, который захвачен. У нас стоит на причале в Херсоне, не может выйти из порта танкер "Механик Погодин", уже почти целый год, поэтому вопрос существует, будем его решать и МИД подключиться к этому. Но и собственник судна должен какие-то усилия приложить", - заявил собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о механизмах, которые могут быть задействованы для этого, он отметил, что об этом "пока преждевременно говорить, через международные инстанции или немеждународные".
"Разные были прецеденты – обращались и в местные суды, украинские, нанимали адвокатов, оспаривали решение. Преждевременно говорить, как будет решаться. В любом случае мы будем добиваться возвращения судна", - добавил он.
Старший механик задержанного в порту Измаил российского танкера Сергей Карпов в аэропорту Кишинева. 25 июля 2019
Вчера, 06:00
Старший механик российского танкера рассказал о задержании судна на Украине
Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер. Экипаж судна в пятницу вернулся в Россию.
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Задержание российского танкера на УкраинеСлужба безопасности УкраиныМИД РФРоссияУкраинаВ мире
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