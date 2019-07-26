Источник: Россия будет добиваться возвращения задержанного СБУ танкера

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия будет добиваться возвращения задержанного на Украине танкера Nika Spirit, о конкретных механизмах этой работы говорить рано, собственник судна также должен прилагать к этому усилия, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

"Конечно, мы будем добиваться возвращения судна всеми правовыми средствами, которые имеются в распоряжении. Это у нас не первый корабль, который захвачен. У нас стоит на причале в Херсоне, не может выйти из порта танкер "Механик Погодин", уже почти целый год, поэтому вопрос существует, будем его решать и МИД подключиться к этому. Но и собственник судна должен какие-то усилия приложить", - заявил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о механизмах, которые могут быть задействованы для этого, он отметил, что об этом "пока преждевременно говорить, через международные инстанции или немеждународные".

"Разные были прецеденты – обращались и в местные суды, украинские, нанимали адвокатов, оспаривали решение. Преждевременно говорить, как будет решаться. В любом случае мы будем добиваться возвращения судна", - добавил он.