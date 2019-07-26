В округе Одинцово откроется самый большой в Подмосковье веревочный городок

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Парк "Раздолье" с самым крупным в Московской области веревочным городком откроется в субботу, 27 июля, в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.
"У нас целый цикл мероприятий, направленных на то, чтобы в заброшенных лесах, где привыкли отдыхать люди, создавать совершенно другую обстановку, другую атмосферу. Здесь огромный парк с разными возможностями занятия спортом, он обеспечен системой безопасности", - цитирует пресс-службы слова губернатора области Андрея Воробьева, который в пятницу проверил готовность зоны отдыха к открытию.
Отмечается, что площадь парка "Раздолье" составляет около 50 гектаров. Рекреационная зона ориентирована на активный семейный отдых. Веревочный городок Norway Park представляет собой препятствия, тарзанки, зип-лайны. Здесь также находятся воздушный лабиринт, три детские площадки, шесть воркаут-зон, памп-трек, скейт-парк, спортплощадки для баскетбола, волейбола, бадминтона и мини-футбола.
"В "Раздолье" обустроены 12 километров пешеходных и велодорожек, сделаны воздушные мосты, проведен wi-fi. В парке располагаются амфитеатр со сценой, творческие мастерские, пункт проката инвентаря, точки питания, эко-ферма, площадки для выгула собак", - подчеркивается в сообщении.