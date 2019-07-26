В округе Одинцово откроется самый большой в Подмосковье веревочный городок

"У нас целый цикл мероприятий, направленных на то, чтобы в заброшенных лесах, где привыкли отдыхать люди, создавать совершенно другую обстановку, другую атмосферу. Здесь огромный парк с разными возможностями занятия спортом, он обеспечен системой безопасности", - цитирует пресс-службы слова губернатора области Андрея Воробьева, который в пятницу проверил готовность зоны отдыха к открытию.