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РИА Новости
Новости Подмосковья

В округе Одинцово откроется самый большой в Подмосковье веревочный городок

Вчера, 14:13
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© Fotolia / bbsferrariГород Одинцово
Город Одинцово
© Fotolia / bbsferrari
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Парк "Раздолье" с самым крупным в Московской области веревочным городком откроется в субботу, 27 июля, в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.

"У нас целый цикл мероприятий, направленных на то, чтобы в заброшенных лесах, где привыкли отдыхать люди, создавать совершенно другую обстановку, другую атмосферу. Здесь огромный парк с разными возможностями занятия спортом, он обеспечен системой безопасности", - цитирует пресс-службы слова губернатора области Андрея Воробьева, который в пятницу проверил готовность зоны отдыха к открытию.

Отмечается, что площадь парка "Раздолье" составляет около 50 гектаров. Рекреационная зона ориентирована на активный семейный отдых. Веревочный городок Norway Park представляет собой препятствия, тарзанки, зип-лайны. Здесь также находятся воздушный лабиринт, три детские площадки, шесть воркаут-зон, памп-трек, скейт-парк, спортплощадки для баскетбола, волейбола, бадминтона и мини-футбола.
"В "Раздолье" обустроены 12 километров пешеходных и велодорожек, сделаны воздушные мосты, проведен wi-fi. В парке располагаются амфитеатр со сценой, творческие мастерские, пункт проката инвентаря, точки питания, эко-ферма, площадки для выгула собак", - подчеркивается в сообщении.
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