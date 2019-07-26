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РИА Новости

В Приангарье студенты инсценировали вооруженное нападение на кафе

Вчера, 14:08
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КРАСНОЯРСК, 26 июл - РИА Новости. Двое студентов одного из вузов Иркутской области инсценировали вооруженное нападение на кафе и засняли его на камеру мобильного телефона, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее данным, в дежурную часть города Ангарска обратился управляющий сети ресторанов быстрого питания и сообщил, что в помещение ворвался вооруженный ружьем мужчина в маске, требуя от персонала передать ему денежные средства.
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"Однако после того, как работник достал деньги из кассы, злоумышленник назвал произошедшее розыгрышем и скрылся с места происшествия. В это время его друг, сидящий за столом, снимал происходящее на мобильный телефон. В результате оперативно-розыскных мероприятий в отдел полиции доставлены двое студентов местного вуза по подозрению в хулиганстве", - сказала Волк.
По ее словам, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
У одного из подозреваемых изъято страйкбольное ружье, которое использовалось в качестве оружия при инсценировке нападения.
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