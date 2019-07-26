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РИА Новости

Ростех создаст оборудование, раздающее Wi-Fi из-под земли

Вчера, 14:07
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© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкРабота библиотеки - читальни им. И.С. Тургенева
Работа библиотеки - читальни им. И.С. Тургенева
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Концерн "Автоматика" (входит в Ростех) по инициативе компании "Ростелеком" разрабатывает оборудование, способное создать сигнал Wi-Fi, не теряющий устойчивости при размещении аппаратуры под землей, сообщили в пресс-службе Ростеха.
Новое решение позволит организовывать коллективные точки доступа в интернет в общественных пространствах, где нет возможности применять навесное оборудование.
"Комплекс доступа Wi-Fi для телекоммуникационных колодцев предназначен для организации сетей в местах большого сосредоточения граждан, где нет возможности установить антенны и оборудование на мачтах или зданиях. В числе таких мест могут быть, к примеру, площади или парковые зоны. Помимо этого, комплекс может использоваться как дополнительное средство связи и массового оповещения в случае чрезвычайных ситуаций", - сказали в Ростехе.
Основными особенностями создаваемого оборудования являются высокая защищенность от влаги и перепадов температур, а также специализированная антенна, которая позволяет создать устойчивый сигнал, не теряющий качества при размещении аппаратуры под землей. "Точки доступа будут создаваться на основе существующей подземной инфраструктуры городских телефонных сетей", - уточнили в пресс-службе.
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Как отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, новое оборудование позволяет быстро развернуть единую городскую сеть Wi-Fi, в том числе в тех зонах, где ранее это было невозможно с технической или эстетической точки зрения. "Помимо этого, установка комплексов в телекоммуникационных колодцах снижает эксплуатационные затраты: отпадает необходимость аренды мест для размещения оборудования, заметно упрощается решение вопросов электроснабжения и организации кабельной инфраструктуры. Новое изделие может стать составной частью экосистемного проекта "Умный город", - сказал он.
Оборудование разрабатывается АО "СИП РС", входящим в концерн "Автоматика". Как заявляют в Ростехе, в ближайшие месяцы опытные образцы оборудования пройдут тестирование в телекоммуникационных колодцах макрорегионального филиала "Волга" компании "Ростелеком" в Приволжском федеральном округе. После этого будет принято решение о запуске нового оборудования в коммерческую эксплуатацию.
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