Гости нацпарка под Калининградом подключились к спасению Танцующего леса

КАЛИНИНГРАД, 26 июл - РИА Новости. Гости национального парка "Куршская коса" в Калининградской области, в том числе певец Олег Газманов, подключились к объявленной руководством акции по спасению пешеходного туристического маршрута Танцующий лес, рассказала РИА Новости представитель нацпарка Ольга Большакова.

Директор нацпарка Анатолий Калина опубликовал на официальной странице "Куршской косы" в Facebook видеообращение, в котором рассказал, что Танцующий лес, деревья в котором имеют причудливую изогнутую форму, может погибнуть от того, что гости не просто любуются соснами, а обнимают и залезают на них.

По словам директора уже погибло 12 деревьев. Калина предложил посетителям вместе построить изгородь, чтобы ограничить доступ туристов (хотя и прежде ходить разрешалось только по специальным деревянным настилам). Директор призвал гостей, приезжая на маршрут, вплетать по несколько прутьев в общую изгородь.

"Посетители активно подключились к нашему призыву, многие берут приготовленные ветки, вплетают их в общую изгородь, на следующие выходные целые предприятия заявили о желании с пользой провести у нас время. Пока не могу сказать, сколько людей поучаствовало, сколько метров ограждения собрали, но итог мы обязательно подведем", - сказала Большакова.

Она отметила, что природная изгородь очень гармонично вписывается в туристический маршрут и не мешает любоваться Танцующим лесом. Поддержал акцию и народный артист России, уроженец Калининградской области Олег Газманов.

"Я нахожусь на своей родине. Калининградская область, Куршская коса, нереально красивое место. Я вас очень прошу — спасите Танцующий лес от горячей любви туристов, которые лезут в этот лес, сдирают кору с деревьев, они не выдерживают и погибают. В наших силах спасти этот лес, давайте сделаем это вместе", - сказал артист в видеообращении, опубликованном на странице нацпарка в Facebook.

Куршская коса - это узкая полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом длиной 98 километров, состоящая в основном из песка. За свои уникальные природные ландшафты территория внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пешеходный маршрут протяженностью 800 метров Танцующий лес находится на 37-м километре шоссе, ведущему к российско-литовской границе.