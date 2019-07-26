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РИА Новости

Гости нацпарка под Калининградом подключились к спасению Танцующего леса

Вчера, 13:43
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк"Танцующий лес" на Куршской косе
Танцующий лес на Куршской косе
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 26 июл - РИА Новости. Гости национального парка "Куршская коса" в Калининградской области, в том числе певец Олег Газманов, подключились к объявленной руководством акции по спасению пешеходного туристического маршрута Танцующий лес, рассказала РИА Новости представитель нацпарка Ольга Большакова.
Директор нацпарка Анатолий Калина опубликовал на официальной странице "Куршской косы" в Facebook видеообращение, в котором рассказал, что Танцующий лес, деревья в котором имеют причудливую изогнутую форму, может погибнуть от того, что гости не просто любуются соснами, а обнимают и залезают на них.
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По словам директора уже погибло 12 деревьев. Калина предложил посетителям вместе построить изгородь, чтобы ограничить доступ туристов (хотя и прежде ходить разрешалось только по специальным деревянным настилам). Директор призвал гостей, приезжая на маршрут, вплетать по несколько прутьев в общую изгородь.
"Посетители активно подключились к нашему призыву, многие берут приготовленные ветки, вплетают их в общую изгородь, на следующие выходные целые предприятия заявили о желании с пользой провести у нас время. Пока не могу сказать, сколько людей поучаствовало, сколько метров ограждения собрали, но итог мы обязательно подведем", - сказала Большакова.
Она отметила, что природная изгородь очень гармонично вписывается в туристический маршрут и не мешает любоваться Танцующим лесом. Поддержал акцию и народный артист России, уроженец Калининградской области Олег Газманов.
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"Я нахожусь на своей родине. Калининградская область, Куршская коса, нереально красивое место. Я вас очень прошу — спасите Танцующий лес от горячей любви туристов, которые лезут в этот лес, сдирают кору с деревьев, они не выдерживают и погибают. В наших силах спасти этот лес, давайте сделаем это вместе", - сказал артист в видеообращении, опубликованном на странице нацпарка в Facebook.
Куршская коса - это узкая полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом длиной 98 километров, состоящая в основном из песка. За свои уникальные природные ландшафты территория внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пешеходный маршрут протяженностью 800 метров Танцующий лес находится на 37-м километре шоссе, ведущему к российско-литовской границе.
Маршрут открыли для посещения в 2006 году. Тысячи сосен в лесу причудливым образом изогнуты, разветвлены или даже скручены в кольцо. Причина такого поведения сосен до сих пор неизвестна. Среди версий - геомагнитные поля, последствия мощных ураганов или деформация стволов, вызванная повреждением молодых сосновых побегов определенным видом гусениц.
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