Премьер Италии назвал Россию "центральным игроком" в области безопасности

РИМ, 26 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Россия является "центральным игроком" практически во всех основных зонах мира, где решается вопрос о международной стабильности и безопасности, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в пятницу на проходящей в МИД конференции итальянских послов.

"Россия во всех смыслах является центральным игроком почти на всех основных "театрах", где в игре находятся международная стабильность и безопасность. А следовательно мы не можем обойтись без Москвы при поиске решений кризисов", - указал итальянский премьер.

Конте призвал не забывать о том, что Россия – это самый крупный сосед Европы со всеми вытекающими из этого последствиями в области обеспечения безопасности.

Итальянский премьер также выразил надежду на более активную роль Европы в деле решения проблем разоружения. "Европа не может быть простым наблюдателем за диалогом между Соединенными Штатами и Россией по таким темам, как разоружение и контроль над вооружениями, которые оказывают прямое воздействие на европейскую безопасность", - сказал он.

В то же время Конте подчеркнул, что "атлантический выбор" Италии не может быть поставлен под сомнение, поскольку принадлежность страны к НАТО является важнейшей основой ее внешней политики.

Кроме того, премьер обратил внимание на особый характер отношений между Италией и США. "Наши отношения с Соединенными Штатами в качественном отношении отличаются от отношений с другими державами, потому что они основаны, прежде всего, на разделяемых нами ценностях и принципах, которые являются самой основой Республики и составной частью нашей конституции – это демократический суверенитет, свобода и равенство граждан, защита основных прав человека", - сказал он.

Во время выступления Конте на конференции послов в здании МИД Италии неожиданно отключилось электричество. Премьер был вынужден прервать свою речь примерно на 15 минут, пока блэкаут не был устранен. В итоге заседание было перенесено в другое помещение министерства.