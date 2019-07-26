Пол Уилан вновь заявил об угрозах со стороны ФСБ

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан вновь пожаловался на угрозы со стороны следователя ФСБ, которые тот, по утверждению американца, высказал этой весной после судебного заседания, сообщил в пятницу член ОНК Москвы Евгений Еникеев.

Поговорить с Уиланом Еникееву удалось после того, как ФСИН наконец предоставила для общения с арестантом переводчицу. До этого, как рассказывала РИА Новости замглавы ОНК Ева Меркачева, сотрудники СИЗО "Лефортово" прервали разговор Уилана с правозащитниками, как только он заговорил по-английски, так как русского он не знает.

"Уилан сообщил о том, что в СИЗО ему поступали угрозы безопасности его дальнейшего пребывания там. На этом моменте, впрочем, в разговоре возникла заминка, потому что сотрудники администрации СИЗО всеми силами постарались воспрепятствовать дальнейшему проведению беседы", - написал правозащитник в своем блоге.

В конце концов американец заявил, что "угрозы поступали ему не во время следственных действий, но от следователя ФСБ". По его утверждению, 14 марта офицер "прошел за ним на территорию СИЗО после суда и … принялся угрожать его безопасности, если тот не будет сотрудничать со следствием".

В этот момент, отметил Еникеев, переводчица "по собственной инициативе отказалась переводить его слова" и предположила, что "речь все-таки идет о следственных действиях", а об этом общественникам с арестантами общаться нельзя.

Кроме того, Уилан рассказал, что у него по-прежнему есть некоторые проблемы со здоровьем: обострившаяся после задержания травма плеча и обострение грыжи.

На "угрозу своей безопасности" со стороны следователя Уилан жаловался и ранее, но не уточняя детали произошедшего. Комментируя эти утверждения, замглавы ФСИН России Валерий Максименко заявлял, что Уилану в СИЗО ничего не угрожает, а его безопасность "обеспечена в полном объеме".

Адвокат американца Владимир Жеребенков впоследствии пояснил, что жизни Уилана в СИЗО ничего не угрожает, условия его не устраивают. ФСБ утверждения обвиняемого не комментировала.