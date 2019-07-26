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РИА Новости

Полиция предупредила о недопустимости проведения в Москве акции 27 июля

Вчера, 13:32
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции у здания Государственной Думы РФ
Автомобиль полиции у здания Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции у здания Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Полиция вручила письменные предупреждения оппозиционерам о недопустимости проведения несогласованной акции в центре Москвы в ближайшую субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным прокуратуры, в соцсетях распространяются призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организуют оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Вчера, 10:16
Прокуратура призвала москвичей не идти на несогласованную акцию 27 июля
"Ряду граждан, призывавших жителей и гостей столицы принять 27 июля участие в не согласованной органами государственной власти Москвы массовом мероприятии на Тверской улице, были вручены письменные предупреждения о недопустимости указанных действий", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, несмотря на подобные предупреждения, в интернете и иными способами продолжаются призывы к участию в несанкционированной акции. Полиция предупреждает, что запланированное мероприятие на Тверской улице – незаконно.
"Убедительно просим жителей и гостей города воздержаться от участия в нем. Напоминаем об ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий и участия в них", - отметили в пресс-службе.
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
25 июля, 19:07
Полиция предостерегла Янкаускаса от организации акции 27 июля
Полиция предпримет все меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан, добавили в столичном главке.
Среди организаторов новой акции те же люди, которые, как ранее указывала прокуратура, 14 июля провели аналогичный митинг у Мосгоризбиркома вопреки предостережению ведомства - Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Теперь в их отношении проводится административное расследование. Акция 14 июля также привела к возбуждению уголовного дела о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий". По данным следствия, она была организована "для давления на членов городского и окружных избиркомов" и "сопряжена с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
Вчера, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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Московская городская думаМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Нужен хороший разгон и жестокое винтилово. Наши опозы бросают юнцов неокрепшыих и городских сумашедших на свои митинги, а сами спокойно отсиживаются по норам и камерам 30 суточным. Удобненько, задача выполнена и сам не при чем! А бестолковые прут, пускай!
26 июля, 14:04
Ryskin Andy
31000032
В штатах с ними так не церемонились! Резиновые пули, перцовый газ и водомёты. С пордажными по другому нельзя!
26 июля, 15:25
Антон Новиков
12000015
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