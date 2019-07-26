Полиция предупредила о недопустимости проведения в Москве акции 27 июля

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Полиция вручила письменные предупреждения оппозиционерам о недопустимости проведения несогласованной акции в центре Москвы в ближайшую субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным прокуратуры, в соцсетях распространяются призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организуют оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.

"Ряду граждан, призывавших жителей и гостей столицы принять 27 июля участие в не согласованной органами государственной власти Москвы массовом мероприятии на Тверской улице, были вручены письменные предупреждения о недопустимости указанных действий", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, несмотря на подобные предупреждения, в интернете и иными способами продолжаются призывы к участию в несанкционированной акции. Полиция предупреждает, что запланированное мероприятие на Тверской улице – незаконно.

"Убедительно просим жителей и гостей города воздержаться от участия в нем. Напоминаем об ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий и участия в них", - отметили в пресс-службе.

Полиция предпримет все меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан, добавили в столичном главке.