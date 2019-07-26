В Nord Stream 2 AG допускают отдельный арбитраж с Еверосоюзом

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Проектная компания "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром", помимо поданного иска об отмене поправок к Газовой директиве ЕС, оставляет за собой право на отдельное разбирательство в арбитраже из-за несоответствия обновленного законодательства Энергетической хартии, говорится в сообщении компании.

В пятницу компания сообщила, что подала иск в суд Европейского союза общей юрисдикции об отмене поправок к Газовой директиве ЕС, поскольку считает их дискриминационными и принятыми для препятствования реализации проекта "Северный поток — 2".

"Кроме того, Nord Stream 2 оставляет за собой возможность отстаивать свои права в соответствии с международным правом путем продолжения отдельного арбитражного разбирательство против ЕС для обеспечения гарантий защиты инвестиций в рамках Договора к Энергетической хартии (ДЭХ)", - говорится в сообщении.

Компания напоминает, что 12 апреля 2019 года она инициировала обязательный трехмесячный период консультаций, в течение которого стороны должны стремиться достичь мирного урегулирования, прежде чем может быть направлено уведомление об арбитраже. Позднее, 25 июня, состоялась встреча представителей Еврокомиссии и Nord Stream 2 для внесудебного урегулирования в соответствии с правилами ДЭХ.

"До сегодняшнего дня мирного урегулирования достигнуто не было, хотя трехмесячный период консультаций уже истек", - отмечает оператор "Северного потока — 2".

В мае в ЕС вступили в силу поправки к Газовой директиве, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, затронут "Северный поток — 2". Теперь новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств Союза должны будут соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности по добыче и транспортировке газа ("анбандлинг").