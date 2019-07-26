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РИА Новости

В Nord Stream 2 AG допускают отдельный арбитраж с Еверосоюзом

Вчера, 13:29
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКаска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Каска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2" . Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Проектная компания "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром", помимо поданного иска об отмене поправок к Газовой директиве ЕС, оставляет за собой право на отдельное разбирательство в арбитраже из-за несоответствия обновленного законодательства Энергетической хартии, говорится в сообщении компании.
В пятницу компания сообщила, что подала иск в суд Европейского союза общей юрисдикции об отмене поправок к Газовой директиве ЕС, поскольку считает их дискриминационными и принятыми для препятствования реализации проекта "Северный поток — 2".
"Кроме того, Nord Stream 2 оставляет за собой возможность отстаивать свои права в соответствии с международным правом путем продолжения отдельного арбитражного разбирательство против ЕС для обеспечения гарантий защиты инвестиций в рамках Договора к Энергетической хартии (ДЭХ)", - говорится в сообщении.
Компания напоминает, что 12 апреля 2019 года она инициировала обязательный трехмесячный период консультаций, в течение которого стороны должны стремиться достичь мирного урегулирования, прежде чем может быть направлено уведомление об арбитраже. Позднее, 25 июня, состоялась встреча представителей Еврокомиссии и Nord Stream 2 для внесудебного урегулирования в соответствии с правилами ДЭХ.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
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В США предложили "более эффективный метод" борьбы с "Северным потоком-2"Директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт назвал готовящиеся санкции в США против проекта "Северный поток-2" бессмысленными и предложил альтернативу.
"До сегодняшнего дня мирного урегулирования достигнуто не было, хотя трехмесячный период консультаций уже истек", - отмечает оператор "Северного потока — 2".
В мае в ЕС вступили в силу поправки к Газовой директиве, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, затронут "Северный поток — 2". Теперь новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств Союза должны будут соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности по добыче и транспортировке газа ("анбандлинг").
Nord Stream 2 AG считает, что "Северный поток — 2" имеет право на вывод проекта из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, в том числе, поскольку в проект были сделаны значительные инвестиции еще до вступления нового законодательства в силу. Компания заявляла, что рассматривает все опции защиты своих прав, если ЕС не предоставит проекту исключение, в том числе через суд.
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Nord Stream 2Северный поток-2ЕвросоюзЭкономика
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