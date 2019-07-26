Первую нитку "Турецкого потока" запустят в 2020 году, заявил Новак

"Мы ожидаем с 1 января 2020 года", - сказал Новак, отвечая на вопрос о том, когда будет запущена первая нитка газопровода.

Министр при этом отметил, что сроки запуска второй нитки проекта зависят от реализации сопутствующей газотранспортной инфраструктуры европейских стран. При этом, по словам Новака, проект расширения ГТС Болгарии для того, чтобы принять газ из "Турецкого потока" идет по графику.