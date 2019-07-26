Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T13:28Z
https://ria.ru/20190726/1556905529.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153310/62/1533106255_0:0:1000:564_1036x0_80_0_0_7d3f50a37310c5dbdf1b42a1a43bb12a.jpg
РИА Новости

Первую нитку "Турецкого потока" запустят в 2020 году, заявил Новак

Вчера, 13:28
765
© Фото : "Турецкий поток"Символический сварной шов "Турецкого потока"
Символический сварной шов Турецкого потока
© Фото : "Турецкий поток"
АНТАЛЬЯ (Турция), 26 июл - РИА Новости. Запуск первой нитки "Турецкого потока" ожидается с 1 января 2020 года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Мы ожидаем с 1 января 2020 года", - сказал Новак, отвечая на вопрос о том, когда будет запущена первая нитка газопровода.
Завершение морской укладки газопровода Турецкий поток, 19 ноября 2018 года
1 июля, 10:53
Российский посол назвал условие продления "Турецкого потока" в Европу
Министр при этом отметил, что сроки запуска второй нитки проекта зависят от реализации сопутствующей газотранспортной инфраструктуры европейских стран. При этом, по словам Новака, проект расширения ГТС Болгарии для того, чтобы принять газ из "Турецкого потока" идет по графику.
"Там есть соглашение между "Газпромом" и министерством энергетики Болгарии, подписана дорожная карта, реализация проекта идет в соответствии с дорожной картой", - прокомментировал глава Минэнерго РФ вопрос о том, есть ли беспокойство в связи со сроками строительства принимающей инфраструктуры в Болгарии.
2311000
Обсудить 0
Александр НовакТурцияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Nord Stream 2 AG допускают отдельный арбитраж с Еверосоюзом
РИА
Новости
Газодобывающее предприятие на Украине
СМИ сообщили о позиции Москвы по контракту с Киевом на транзит газа
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Эрдоган рассказал о действиях Турции, если США не продадут ей F-35
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400
Лента
новостей
Здание Центрального банка России в Москве
Банк России снизил ключевую ставку
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Nord Stream 2 AG просит суд аннулировать дискриминационные меры по проекту
Экспериментальный образец светофора предупреждает водителей о приближении к пешеходному переходу
В России создали светофор, проецирующий "лазерную стену"
Nord Stream 2 AG подала иск об отмене поправок к Газовой директиве ЕС
Вид на порт в Анталье
Россия и Турция обсудили транспортные проблемы
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Рыболовы обеспокоены предложенным Данией маршрутом "Северного потока — 2"
Гражданин США Пол Уилан
Пол Уилан вновь заявил об угрозах со стороны ФСБ
Германия, Нижняя Саксония, городская площадь
Премьеры Саксонии и Бранденбурга призвали отменить санкции против России
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Украина нашла замену российскому газу
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Аксенов потребовал отставки мэра Белогорска за несвоевременный отпуск
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
08:15В ЛНР заявили, что перемирие сохраняется пять суток подряд
08:09Вода в Амуре в районе Благовещенска за сутки поднялась на полтора метра
Лента новостейМолния