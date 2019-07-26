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РИА Новости

"Менял женщин как перчатки": что известно об ухажере убитой в Раменском

Вчера, 14:13
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© Фото : СУ СК по Московской областиПодозреваемый в убийстве Артем Шустов
Подозреваемый в убийстве Артем Шустов
© Фото : СУ СК по Московской области
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Виктория Дубовская, Виктор Званцев. Этой ночью полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве девушки, совершенном в Раменском в минувший четверг. По версии следствия, 38-летний Артем Шустов подошел к бывшей сожительнице Наталье Басовой прямо на детской площадке и несколько раз ударил ее ножом. От полученных ранений она скончалась на месте. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как нападавший прячет нож и спешно покидает место расправы. Шустов уже заявил следователям, что убил из ревности.

Убийство на площадке

Вечером 25 июля все оперативные службы МВД Раменского района были брошены на поиск убийцы местной жительницы. Преступление, свидетелями которого стали десятки человек, шокировало общественность.
На записях с камер видеонаблюдения отчетливо видно, как на заполненной детьми игровой площадке появляется невысокий крепкий мужчина в надвинутой на глаза бейсболке. Он подсаживается к девушке на лавочке, выхватывает нож и наносит ей множество ударов. Жертва пытается сопротивляться, но силы быстро покидают ее.
© СК РФПодозреваемый в убийстве женщины в Раменском
Подозреваемый в убийстве женщины в Раменском
© СК РФ
Подозреваемый в убийстве женщины в Раменском
По словам свидетелей, убийца подъехал к месту преступления на каршеринговом автомобиле Hyundai Solaris. На нем же и скрылся. Очевидцы сразу вызвали скорую, однако медики помочь пострадавшей уже не смогли и лишь констатировали смерть от потери крови.
В момент убийства на детской площадке также находилась пятилетняя дочь погибшей. Ее сразу отвезли в больницу и передали психологам. Преступление вызвало большой резонанс — в городских пабликах люди писали, что боятся выходить на улицу и требуют скорее найти и задержать убийцу.

Агрессивный ухажер

Личность погибшей быстро установили: 26-летняя Наталья Басова. "После девятого класса она переехала из Тамбова в Раменское, училась в лицее на секретаря, — рассказывает РИА Новости ее подруга Елена. — Наташа была очень доброй и дружелюбной. Эта девушка из тех, о ком вообще нельзя сказать ничего плохого".
По словам знакомых, в последнее время Басова работала в детском садике, а также в регистратуре местной больницы.
"Наташа снимала квартиру вместе с подругой, — продолжает Елена. — Сейчас говорят, что она жила с неким Артемом Шустовым, но, насколько я знаю, они даже не встречались — он просто пытался безуспешно за ней ухаживать. Сам он местный, менял девушек как перчатки".
Уже спустя несколько часов после случившегося на Шустова надели наручники. "Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ДПС ногинского отдела полиции обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с подозреваемым, и задержали, — сообщили в ГУ МВД по Московской области. — Его одежда была вывернута наизнанку, а в кармане лежал охотничий нож со следами вещества бурого цвета".
Выяснилось, что Шустов пять лет назад был судим по статье "Незаконный оборот оружия".
"Лично я не видела, чтобы он жил с Натальей, но встречались они где-то около месяца. Артем говорил, что у него свой бизнес, связанный со строительством. Он всегда хорошо одевался, носил солидный костюм, ездил на нормальной машине. На первый взгляд был спокойным человеком. Однако это была лишь видимость, — говорит РИА Новости соседка Шустова, пожелавшая остаться неназванной. — Лет пять назад он пытался за мной ухаживать, а когда я отказала, повел себя агрессивно, караулил возле дома".
По словам девушки, все это продолжалось около месяца, пока Шустов не нашел себе другую. Соседка утверждает, что женщин он менял часто.

Слепая ревность

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". На первом же допросе Шустов во всем признался.
"Наталью я убил из ревности, потому что она мне изменяла, — заявил подозреваемый ногинским следователям. — Мы с ней были знакомы год. Вечером 25 июля я с ней встретился, но она меня оскорбила, и я достал нож. В содеянном раскаиваюсь и готов написать чистосердечное признание".
Елена Рухляда
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"Его слова про измены — это полный бред, — уверена Елена. — Наташа бы никогда на это не пошла, не такой у нее характер".
Сотрудники СК проверяют Шустова на причастность к еще одному особо тяжкому преступлению — убийству девушки, совершенному в Крыму в 2014-м. За незаконный оборот оружия его судили в том же году.
"Три года назад была совсем странная история. К нам приходили следователи, показывали его фотографии и расспрашивали о нем, — добавляет соседка Шустова. — Сказали, что подозревают в нескольких убийствах девушек и он находится в розыске. Однако подробностей не сообщили".
Суд арестовал Шустова на два месяца. Как уточнили в СК, ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу.
Пятилетняя дочка Басовой, ставшая свидетельницей трагедии, провела ночь в больнице под наблюдением врачей. Сегодня ее передали старшей сестре погибшей. "Рассматриваются возможные варианты устройства девочки, — проинформировала РИА Новости уполномоченная по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. — Вероятнее всего, она останется у тети".
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Происшествия
Популярные комментарии
В универах учится КУЧА ботаников! Образованных, домашних парней, которые не могут найти себе девушек. А девушки выбирают себе каких то подонков...
26 июля, 14:19
ИБИван Брынов
5421306
Теперь он окончательно сядет на шею всем лет на 15. И мы все будем его содержать. Жаль, что у нас действует мораторий. Остается надеяться, что он попадет в камеру к тем, кто тоже "не терпит отказов"!
26 июля, 14:25
Дмитрий
5110402
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