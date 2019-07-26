Под Тулой задержали мужчину, собиравшегося примкнуть к боевикам в Сирии

БРЯНСК, 26 июл – РИА Новости. Уроженец одной из стран Средней Азии, готовившийся к выезду в Сирию для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований (НВФ), задержан в Тульской области, следует из сообщения пресс-службы УФСБ России по региону.

"Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тульской области пресечена деятельность уроженца одной из стран среднеазиатского региона, осуществлявшего подготовку к выезду в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранный гражданин был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Тульской области и ПУ ФСБ РФ по Брянской области в результате проведенных оперативных мероприятий.