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РИА Новости

На севере Франции отменили красный уровень метеоопасности

Вчера, 13:21
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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ПАРИЖ, 26 июл – РИА Новости. Наивысший (красный) уровень метеоопасности, который в среду ввели в 20 департаментах на севере Франции из-за жары, был отменен в пятницу, сообщает метеослужба Meteo France.
Также число департаментов Франции, где установлен оранжевый – предпоследний – уровень опасности, снизилось с 60 до 31.
В четверг в Париже был побит температурный рекорд, столбик термометра поднялся до отметки в 42,6 градуса. Кроме Парижа, температурные рекорды были установлены в более чем 50 французских городах.
Первый эпизод аномальной жары наблюдалась во Франции в конце июня, тогда столбики термометров в ряде регионов страны также поднимались выше 40 градусов, в нескольких департаментах был объявлен красный (самый высокий) уровень погодной опасности. Были побиты температурные рекорды.
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