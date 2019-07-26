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РИА Новости
Нижегородская область

Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 5,2%

Вчера, 13:18
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Промышленное производство в Нижегородской области за первое полугодие 2019 года увеличилось на 5,2%, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По данным регионального минпрома, индекс производства в Нижегородской области по промышленности в целом за январь-июнь 2019 года вырос на 5,2%, в обрабатывающих производствах рост составил 7,1%. Наибольший прирост в первом полугодии 2019 года зафиксирован в химической отрасли. Индекс производства химических веществ за 6 месяцев вырос на 35,5%, а именно нефтепродуктов – более чем на 18%", - говорится в сообщении.
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По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, рост объемов производства связан с положительной динамикой отгрузки на "Сибур-Нефтехиме", "Сибур-Кстове", "Заводе синтанолов", "Оргхиме", а также с выходом на проектную мощность комплекса по выпуску поливинилхлорида на "Русвиниле".
"Рост в химической отрасли также вызван появлением новых производств в Нижегородской области: сополимерных акриловых дисперсий (ООО "Компания Хома"), диметилового эфира (ООО "АЭРОЗОЛЕКС"), цианида натрия (ЗАО "Корунд-Циан"). Кроме того, после планового ремонта на полную мощность вышел ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", - заявил Никитин.
Глава региона напомнил, что в 2018 году благодаря росту объемов производства и открытию новых предприятий и линий в промышленности Нижегородской области было создано 5 тысяч рабочих мест.
"Я считаю, что это и есть главная цель развития промышленности в регионе – открытие рабочих мест, рост доходов сотрудников. В промышленности занят каждый четвертый работающий нижегородец. Кроме того, доходы бюджета, а значит, и расходы области на социальную сферу, тоже напрямую зависят от успехов нижегородских предприятий. Именно поэтому развитие реального сектора экономики – главная задача и для правительства области, и для меня как руководителя региона. В долгосрочной перспективе именно от этого будет зависеть будущее Нижегородской области", - подчеркнул губернатор.
По информации регионального минпрома, в первом полугодии 2019 года рост зафикисирован также в лёгкой промышленности. В частности, почти на 13% увеличилось производство текстиля. Это, в том числе, связано с ростом отгрузки на ОАО "Канат" - основного производителя крученых изделий из натуральных и синтетических волокон. Предприятие получило господдержку в виде субсидии на развитие производства, инвестировав в 2018 году в модернизацию оборудования 8,1 миллиона рублей.
В первом полугодии 2019 года прирост объемов производства продукции по сравнению с аналогичным периодом 2018 года наблюдался также на предприятиях, занимающихся производством транспортных средств, готовых металлических изделий, резиновых и пластмассовых изделий.
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