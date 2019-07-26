Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T13:17Z
https://ria.ru/20190726/1556905027.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155691/16/1556911683_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_875de68b7cb83c68d9aad41c45268fc6.jpg
РИА Новости

Кличко заявил, что отстранение от должности мэра Киева будет незаконным

Вчера, 13:17
1157
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. 26 июля 2019
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. 26 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 26 июл – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что возможное отстранение его от должности главы Киевской городской государственной администрации будет незаконным.
Ранее в среду шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар сообщил, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить мэра Киева Виталия Кличко с его второй должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. По украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства.
"Я убежден, если это произойдёт (отстранение от должности главы КГГА – ред.), это будет противоречить закону. Мы все хотим жить по законам… Если такие шаги будут сделаны - соответственно я буду отстаивать не свои интересы, а право киевлян выбрать руководителя города исключительно в правовом поле", - заявил Кличко в пятницу на пресс-конференции.
По его словам, разделение должностей главы КГГА и мэра является неконституционным, поскольку в 2003 году Конституционный суд, анализируя положения конституции и закона "о столице Украины" определил, что главой КГГА может быть назначено только лицо, избранное мэром.
Мэр Киева Виталий Кличко
Вчера, 04:39
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
0261003
Обсудить 1
Виталий КличкоКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Эрдоган рассказал о действиях Турции, если США не продадут ей F-35
РИА
Новости
Экспериментальный образец светофора предупреждает водителей о приближении к пешеходному переходу
В России создали светофор, проецирующий "лазерную стену"
Автомобиль полиции у здания Государственной Думы РФ
Полиция предупредила о недопустимости проведения в Москве акции 27 июля
Автомобиль украинской полиции в Киеве
НАБУ подтвердило данные об обысках в Окружном админсуде Киева
Лента
новостей
Газодобывающее предприятие на Украине
СМИ сообщили о позиции Москвы по контракту с Киевом на транзит газа
Свиньи на ферме в США
США увеличили поддержку фермеров из-за торговой войны с Китаем
Воины Войска Польского и Советской Армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой
Польша вынуждена признать роль СССР в своем спасении, заявили в РВИО
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Эксперт назвал зеленый луч в Азовском море плодом воображения Украины
Мэр Киева Виталий Кличко
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Россия готова к попыткам оспорить ее полномочия в ПАСЕ, заявил Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.26 июля 2019
Комитет Госдумы по международным делам готов возобновить контакты с Радой
Здание Центрального банка России в Москве
Банк России снизил ключевую ставку
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400
Катера ВМС Украины в порту Одессы
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Логотип телеканала RT
В RT прокомментировали штраф со стороны британского регулятора Ofcom
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
08:15В ЛНР заявили, что перемирие сохраняется пять суток подряд
08:09Вода в Амуре в районе Благовещенска за сутки поднялась на полтора метра
Лента новостейМолния