Кличко заявил, что отстранение от должности мэра Киева будет незаконным

"Я убежден, если это произойдёт (отстранение от должности главы КГГА – ред.), это будет противоречить закону. Мы все хотим жить по законам… Если такие шаги будут сделаны - соответственно я буду отстаивать не свои интересы, а право киевлян выбрать руководителя города исключительно в правовом поле", - заявил Кличко в пятницу на пресс-конференции.