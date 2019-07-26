Кличко заявил, что отстранение от должности мэра Киева будет незаконным

КИЕВ, 26 июл – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что возможное отстранение его от должности главы Киевской городской государственной администрации будет незаконным.
Ранее в среду шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар сообщил, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить мэра Киева Виталия Кличко с его второй должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. По украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства.
"Я убежден, если это произойдёт (отстранение от должности главы КГГА – ред.), это будет противоречить закону. Мы все хотим жить по законам… Если такие шаги будут сделаны - соответственно я буду отстаивать не свои интересы, а право киевлян выбрать руководителя города исключительно в правовом поле", - заявил Кличко в пятницу на пресс-конференции.
По его словам, разделение должностей главы КГГА и мэра является неконституционным, поскольку в 2003 году Конституционный суд, анализируя положения конституции и закона "о столице Украины" определил, что главой КГГА может быть назначено только лицо, избранное мэром.
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