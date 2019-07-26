Аксенов потребовал отставки мэра Белогорска за несвоевременный отпуск

"Город не убирается, благоустройство не проводится, работа управляющих компаний вызывает очень много нареканий даже по элементарным вещам. Глава администрации в отпуске. Большинство жителей главу администрации и заместителей в лицо не знают. Чем они занимаются, непонятно. Я рекомендую главе администрации написать заявление по выходу из отпуска", - сказал Аксенов на выездном совещании в Белогорском районе.