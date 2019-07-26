Аксенов потребовал отставки мэра Белогорска за несвоевременный отпуск

БЕЛОГОРСК (Крым), 26 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал отставки мэра Белогорска Александра Алексеенко, который ушел в отпуск, несмотря на удручающее состояние дел с благоустройством города.
"Город не убирается, благоустройство не проводится, работа управляющих компаний вызывает очень много нареканий даже по элементарным вещам. Глава администрации в отпуске. Большинство жителей главу администрации и заместителей в лицо не знают. Чем они занимаются, непонятно. Я рекомендую главе администрации написать заявление по выходу из отпуска", - сказал Аксенов на выездном совещании в Белогорском районе.
По его словам, ситуация с благоустройством города находится в удручающем состоянии.
"Пусть пишет заявления и увольняется. Надо совесть иметь. Я понимаю, что можно уходить в отпуск, когда ситуация в городе нормальная. Раз глава администрации находится в отпуске в ответственный момент, где столько проблем накопилось, то такой глава администрации городу не нужен", - заявил Аксенов.
Глава Крыма поручил временно заняться всеми проблемными вопроса города главе администрации Белогорского района Галине Перелович.
Белогорск расположен в 42 километрах к востоку от столицы Крыма Симферополя. Через город проходит дорога, соединяющая Симферополь с восточным Крымом.