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РИА Новости

США увеличили поддержку фермеров из-за торговой войны с Китаем

Вчера, 13:13
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© AP Photo / Jeff RobersonСвиньи на ферме в США
Свиньи на ферме в США
© AP Photo / Jeff Roberson
Свиньи на ферме в США. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа увеличила поддержку американским фермерам из-за торговой войны США и Китая, сообщает газета Washington Post.
По данным издания, в прошлом году каждому пострадавшему фермеру выплачивались 125 тысяч долларов, в этом году выплаты были увеличены до 250 тысяч долларов. Вместе с тем отмечается, что юридические лица, производящие сою, овощи и свинину, могут получить вплоть до 500 тысяч долларов. Как сообщает издание, половина фермеров получит финансовую помощь в конце августа.
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Президент США Дональд Трамп в мае объявил, что выделяет 16 миллиардов долларов на помощь американским фермерам на фоне конкуренции со стороны Китая. Он пояснил, что средства будут получены от пошлин, которые вводятся на китайские товары.
Программа помощи продумана так, чтобы крупные корпорации не получали большие выплаты в ущерб мелким фермерам, как это произошло в прошлом году.
Демократы и сельхозпроизводители неоднозначно отнеслись к данной программе помощи. По словам сенатора-демократа, входящей в профильный комитет верхней палаты, Дебби Стабенова, эти выплаты не компенсируют потерю рынков сбыта и несправедливо распределены между пострадавшими производителями.
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Трамп в июне провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Кроме этого, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.
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