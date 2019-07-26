США увеличили поддержку фермеров из-за торговой войны с Китаем

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа увеличила поддержку американским фермерам из-за торговой войны США и Китая, сообщает газета Администрация президента США Дональда Трампа увеличила поддержку американским фермерам из-за торговой войны США и Китая, сообщает газета Washington Post

По данным издания, в прошлом году каждому пострадавшему фермеру выплачивались 125 тысяч долларов, в этом году выплаты были увеличены до 250 тысяч долларов. Вместе с тем отмечается, что юридические лица, производящие сою, овощи и свинину, могут получить вплоть до 500 тысяч долларов. Как сообщает издание, половина фермеров получит финансовую помощь в конце августа.

Президент США Дональд Трамп в мае объявил, что выделяет 16 миллиардов долларов на помощь американским фермерам на фоне конкуренции со стороны Китая. Он пояснил, что средства будут получены от пошлин, которые вводятся на китайские товары.

Программа помощи продумана так, чтобы крупные корпорации не получали большие выплаты в ущерб мелким фермерам, как это произошло в прошлом году.

Демократы и сельхозпроизводители неоднозначно отнеслись к данной программе помощи. По словам сенатора-демократа, входящей в профильный комитет верхней палаты, Дебби Стабенова, эти выплаты не компенсируют потерю рынков сбыта и несправедливо распределены между пострадавшими производителями.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.