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РИА Новости

МИД посоветовал меньше находиться на улице в Европе из-за жары

Вчера, 13:02
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. МИД РФ рекомендует сократить время пребывания на улице в связи с аномальной жарой в ряде европейских стран.
"Германия, Дания, Нидерланды, Франция – сохраняется аномально жаркая погода с температурой воздуха 38-40 градусов; рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Рекордная жара установилась на этой неделе в ряде европейских стран. В Германии в четверг было плюс 41,5 градуса, во Франции - плюс 42,4, в Бельгии - плюс 40,3, в Нидерландах - плюс 41,7, в Британии - плюс 36,9. Немецкие власти из-за перегрева рек даже отключили АЭС в Нижней Саксонии.
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