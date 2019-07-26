МИД посоветовал меньше находиться на улице в Европе из-за жары

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. МИД РФ рекомендует сократить время пребывания на улице в связи с аномальной жарой в ряде европейских стран.

Рекордная жара установилась на этой неделе в ряде европейских стран. В Германии в четверг было плюс 41,5 градуса, во Франции - плюс 42,4, в Бельгии - плюс 40,3, в Нидерландах - плюс 41,7, в Британии - плюс 36,9. Немецкие власти из-за перегрева рек даже отключили АЭС в Нижней Саксонии.