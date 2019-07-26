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РИА Новости

Полу Уилану предоставили переводчика в СИЗО

Вчера, 12:56
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ФСИН предоставила переводчика для общения правозащитников с Полом Уиланом, которого в России обвиняют в шпионаже, сообщил в пятницу член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.
Ранее, как рассказывала РИА Новости замглавы ОНК Ева Меркачева, сотрудники СИЗО "Лефортово" прервали разговор Уилана с членами ОНК, как только он заговорил по-английски и без переводчика, что запрещено правилами.

"ФСИН спустя полгода предоставила переводчика для общения с иностранным заключенным в СИЗО "Лефортово". Этому предшествовало судебное разбирательство, в котором ФСИН стала ответчиком из-за невыполнения собственного приказа. Во время беседы подтвердились наличие проблем, связанных с языковым барьером", - написал правозащитник в своем блоге.

По его словам, впервые с переводчицей – это оказалась женщина – он встретился накануне в кабинете замначальника СИЗО. "По ее словам, она не сотрудник ФСИН, а нанятый переводчик", - отметил Еникеев.
По его словам, большинство проблем в СИЗО у Уилана – именно от языкового барьера.
Гражданин США Пол Уилан в суде
20 июня, 12:40
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде
"Цензор не может понять смысл писем, а врачи — объяснения о том, что и как болит в специализированных терминах", - отметил правозащитник.
Тем не менее Уилан благодарен "ряду сотрудников СИЗО за вежливое и внимательное отношение", добавил правозащитник.
"Особенно на него произвела приятное впечатление ситуация, когда в ответ на какое-то заявление Пола начальник учреждения вызвал его к себе, чтобы лично разобраться в вопросе. При этом начальник почти не владел английским, а Пол — русским, так что объясняться им пришлось на пальцах, однако, несмотря на все сложности, стороны смогли понять друг друга", - заключил Еникеев.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, во время рассмотрения апелляционной жалобы на постановление об избрании меры пресечения в Мосгорсуде. 22 января 2019
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Пол УиланФедеральная служба исполнения наказаний РФРоссияСШАПроисшествия
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