Россия готова к попыткам оспорить ее полномочия в ПАСЕ, заявил Слуцкий

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия готова к тому, что некоторые страны на январской сессии Парламентской ассамблее Совета Европы в 2020 году попытаются оспорить полномочия ее делегации, ведет соответствующую работу со всеми политическими группами, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Возвращение (РФ) в ПАСЕ не значит, что у нас там все будет гладко - наши полномочия наверняка будут оспорены в январе 2020 года... Скорее всего, нам попытаются те, кто будет по-прежнему гореть какой-то антироссийской идеей, дать бой на январской сессии 2020 года, когда будут утверждаться на год вперед полномочия нашей делегации. Мы к этому готовы, мы работаем со всеми без исключения политическими группами и большинством страновых делегаций", - сказал Слуцкий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.
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