Россия готова к попыткам оспорить ее полномочия в ПАСЕ, заявил Слуцкий

"Возвращение (РФ) в ПАСЕ не значит, что у нас там все будет гладко - наши полномочия наверняка будут оспорены в январе 2020 года... Скорее всего, нам попытаются те, кто будет по-прежнему гореть какой-то антироссийской идеей, дать бой на январской сессии 2020 года, когда будут утверждаться на год вперед полномочия нашей делегации. Мы к этому готовы, мы работаем со всеми без исключения политическими группами и большинством страновых делегаций", - сказал Слуцкий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".