Польша вынуждена признать роль СССР в своем спасении, заявили в РВИО

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Намерение властей Польши пригласить президента России Владимира Путина на памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Красной Армией нацистского концлагеря Аушвиц связано с тем, что это событие символизировало освобождение польской территории от гитлеровцев, означавшее возможность существования Польши как государства, и Варшава вынуждена это признавать, как бы она ни старалась переписать историю, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Президента России Владимира Путина пригласят в Польшу на памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Аушвица в начале 2020 года, сообщил ранее в эфире Польского радио пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский. По словам Спыхальского, "такое приглашение господину президенту Путину будет направлено, поскольку освобождение лагеря советскими войсками - исторический неоспоримый факт", он отметил, что "здесь с нашей стороны есть желание сотрудничать".

При этом ранее Польша не пригласила Россию на предстоящие мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

В беседе с РИА Новости Мягков отметил двойные стандарты в подходе Польши к оценке событий военных лет, поскольку, по его словам, Варшава, следуя своей русофобской линии, по-прежнему обвиняет СССР якобы в способствовании началу Второй мировой войны.

"Освобождение Красной Армией не только Освенцима, но и всей Польши – это, безусловно, факт, который Варшава просто не может не признавать при том, что в Польше сейчас пытаются переписать историю, представить себя белыми и пушистыми, а Советский Союз только агрессором, захватывавшим эту страну и в 1939, и в 1945 годах", - сказал Мягков.

"Но я бы посоветовал полякам глубже изучать свою собственную историю. Факты говорят о том, что Польша как государство сейчас просто не существовала бы, поляки не разговаривали бы на своем языке, не имели бы свою культуру, если бы не Красная Армия. За это Польша должна быть безумно благодарна нашей стране. В конце концов, после войны Польша благодаря СССР не просто восстановилась, но превратилась в развитое государство. Но Красная Армия заплатила шестью сотнями тысяч жизней своих солдат, освобождая Польшу", - добавил эксперт.

Мягков напомнил, что ранее Польша не пригласила Россию на предстоящие 1 сентября нынешнего года мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. "Все это говорит о том, что нынешняя польская русофобская политика – это продолжение антисоветской политики Варшавы тех лет" - отметил научный директор РВИО.

"Если мы будем говорить о предвоенном периоде, то Польша задолго до Советского Союза, еще в 1934 году, заключила с Германией пакт о ненападении – это была декларация о неприменении силы. Но советская разведка получила сведения, что тогда была еще и секретная договоренность между Берлином и Варшавой о пропуске германских войск через польскую территорию к границам Советского Союза, а Польша за это получала бы литовские, украинские и белорусские земли. То есть в предвоенный период Польша пыталась активно сотрудничать с Германией на антисоветской основе", - сказал Мягков.

Он напомнил, что Польша участвовала в разделе Чехословакии в результате Мюнхенского сговора в 1938 году. "И именно Варшава наотрез отказалась летом 1939 года пропускать советские войска через свою территорию в случае агрессии Германии против Польши", - добавил Мягков, пояснив, что это вынудило СССР подписать с Германией договор о ненападении.

"Эта близорукость польских политических кругов прослеживается и сегодня. В конце концов, эта антирусская позиция Польши играет на руку тем на Западе, кто хочет в своих интересах сохранить однополярный мир", - резюмировал собеседник агентства.

Ранее Варшава заявила, что не пригласила представителей России на мероприятия к 80-летию начала войны из-за нарушения международного права в 1939 году. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. После этого часть территории Польши отошла к Германии, а другая часть - к Советскому союзу. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия РФ не могут считаться полноценными.