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РИА Новости

СМИ сообщили о позиции Москвы по контракту с Киевом на транзит газа

Вчера, 12:46
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Москва в переговорах с Киевом о транзите газа после 2019 года будет настаивать на заключении краткосрочного контракта для завершения строительства газопроводов в обход Украины, причем Москве может хватить и года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника, знакомые с планами российской стороны.
"Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 года в надежде выиграть время для завершения строительства газовых магистралей, идущих в обход Украины. <...> Краткосрочный договор позволит России достроить инфраструктуру, необходимую для того, чтобы лишить Украину статуса основного транзитера российского газа и снизить потребность в заключении долгосрочного договора", — сообщает агентство.
"Украина хотела бы долгосрочный договор, десятилетний. Нам это невыгодно, нам бы хватило и года, чтобы мы собрались с силами и запустили все эти потоки", — цитирует Рейтер одного из своих источников.
Источник в ЕС и два других источника, знакомых с планами "Газпрома", подтвердили агентству позицию Москвы. "Газпром" и Минэнерго России отказались от комментариев, отмечает Рейтер.
Газовая станция в Львовской области Украины
25 июля, 20:18
Эксперт объяснил, что значат заявления Киева о замене российского газаУкраина ищет альтернативы российскому газу, заявил директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. В эфире радио Sputnik эксперт в области энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал это заявление.
Ранее в июле премьер-министр России Дмитрий Медведев, говоря о проблеме транзита газа через Украину, заявил, что есть два решения — сохранить существующий контракт на некоторое время либо пойти по пути создания газотранспортного консорциума для продления транзита через Украину и прямых поставок российского газа.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в июне сообщал, что договорился с главой Минэнерго России Александром Новаком планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь. В среду газета "Ведомости" написала, что Шефчович предложил провести эту встречу 16 сентября в Брюсселе.
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РоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Гораздо проще прекратить транзит, и СП-2 будет достроен за пару недель общими усилиями ЕС
26 июля, 13:23
zoleg
155130006
Какой в обход Украины, какой транзит?! Вам кто в Подмосковье мешает газовую ветку протянуть?!
26 июля, 13:17
Русский Бот
390211111
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