СМИ сообщили о позиции Москвы по контракту с Киевом на транзит газа

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Москва в переговорах с Киевом о транзите газа после 2019 года будет настаивать на заключении краткосрочного контракта для завершения строительства газопроводов в обход Украины, причем Москве может хватить и года, сообщает агентство Москва в переговорах с Киевом о транзите газа после 2019 года будет настаивать на заключении краткосрочного контракта для завершения строительства газопроводов в обход Украины, причем Москве может хватить и года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника, знакомые с планами российской стороны.

"Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 года в надежде выиграть время для завершения строительства газовых магистралей, идущих в обход Украины. <...> Краткосрочный договор позволит России достроить инфраструктуру, необходимую для того, чтобы лишить Украину статуса основного транзитера российского газа и снизить потребность в заключении долгосрочного договора", — сообщает агентство.

"Украина хотела бы долгосрочный договор, десятилетний. Нам это невыгодно, нам бы хватило и года, чтобы мы собрались с силами и запустили все эти потоки", — цитирует Рейтер одного из своих источников.

Источник в ЕС и два других источника, знакомых с планами "Газпрома", подтвердили агентству позицию Москвы. "Газпром" и Минэнерго России отказались от комментариев, отмечает Рейтер.

Ранее в июле премьер-министр России Дмитрий Медведев, говоря о проблеме транзита газа через Украину, заявил, что есть два решения — сохранить существующий контракт на некоторое время либо пойти по пути создания газотранспортного консорциума для продления транзита через Украину и прямых поставок российского газа.