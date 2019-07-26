Совфед отклонил закон о порядке взвешивания большегрузов

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Совфед на заседании в пятницу отклонил закон, касающийся взвешивания весогабаритного транспорта, с последующим созданием согласительной комиссии, поскольку отдельные его положения не были согласованы с Минтрансом.

По словам замглавы экономического комитета Совфеда Валерия Васильева, речь идет об оснащения пунктов взвешивания весогабаритного транспорта системой оповещения, соответствующая поправка была внесена ко второму чтению в Госдуме. "При выявленных нарушениях должна сработать система оповещения, в том числе и через смс-рассылку владельцу транспорта", - сказал сенатор.

Для оснащения пунктов системой оповещения на региональных дорогах потребуется 5 миллиардов рублей в год, на федеральных трассах – еще 5 миллиардов, однако источник этих средств не указан, пояснил законодатель.