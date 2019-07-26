В МЧС рассказали о повреждениях двух столкнувшихся в Подмосковье теплоходов

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Теплоход "Нижний Новгород" потерял 2 буквы из названия после столкновения с другим теплоходом на канале имени Москвы, сообщили в ГУМЧС России по Московской области.

Отмечается, что происшествие произошло около города Яхрома - в районе 99,1 километра канала имени Москвы.

"При расхождении теплохода "Нижний Новгород" с теплоходом "Волго-Дон 5068" произошел подсос кормы к откосу, в результате при расхождении с теплоходом "Новокуйбышевск" произошло касательное столкновение... "Новокуйбышевск" - поврежден левый борт и леерные ограждения; "Нижний Новгород" – поцарапано лакокрасочное покрытие и потеряны две буквы из названия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет, утечки нефтепродуктов нет. Добавляется, что на пароходство инцидент также не повлиял.