СК заподозрил экс-главу правительства Астраханской области в коррупции

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Экс-главе правительства Астраханской области Расулу Султанову и и.о. министра финансов Виталию Шведову вменяют злоупотребления на 212 миллионов рублей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, на счетах областного бюджета были значительные остатки средств, но Султанов и Шведов все равно взяли кредит (по ставке от 7 до 8,5%) в одном из банков на 6 миллиардов рублей.

Следствие полагает, что если бы деньги действительно были бы нужны казне, можно было взять бюджетный кредит по более низкой процентной ставке (0,1%).

"Таким образом, бюджету региона причинен крупный материальный ущерб в размере не менее 212 миллионов рублей", - отметила Петренко.

Как сообщалось, Султанов и Шведов уже задержаны. Комментариями их защиты РИА Новости пока не располагает.

Султанов возглавлял правительство Астраханской области с апреля 2017 года по 10 июня 2019 года, когда был уволен по собственному желанию.