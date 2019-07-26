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РИА Новости

СК заподозрил экс-главу правительства Астраханской области в коррупции

Вчера, 12:39
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Экс-главе правительства Астраханской области Расулу Султанову и и.о. министра финансов Виталию Шведову вменяют злоупотребления на 212 миллионов рублей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По версии следствия, на счетах областного бюджета были значительные остатки средств, но Султанов и Шведов все равно взяли кредит (по ставке от 7 до 8,5%) в одном из банков на 6 миллиардов рублей.
Следствие полагает, что если бы деньги действительно были бы нужны казне, можно было взять бюджетный кредит по более низкой процентной ставке (0,1%).
"Таким образом, бюджету региона причинен крупный материальный ущерб в размере не менее 212 миллионов рублей", - отметила Петренко.
Как сообщалось, Султанов и Шведов уже задержаны. Комментариями их защиты РИА Новости пока не располагает.
Султанов возглавлял правительство Астраханской области с апреля 2017 года по 10 июня 2019 года, когда был уволен по собственному желанию.
Шведов с 2006 года - замминистра финансов Астраханской области, с 2010-го - зампред правительства региона – министр финансов области. В последнее время числится на этой должности с приставкой "исполняющий обязанности".
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