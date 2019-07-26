Илон Маск показал видео "прыжка" прототипа межпланетного корабля

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск в твиттере опубликовал видео "прыжка" прототипа космического корабля Starship, который в будущем будет совершать межпланетные пилотируемые полеты.
Вертикальные тестовые полеты прототипа, названного Starhopper, проводятся на месте будущего космодрома компании SpaceX в деревне Бока-Чика в Техасе.
На опубликованном видео видно, как Starhopper с работающим кислородно-метановым двигателем Raptor медленно поднимается над Землей и затем так же медленно опускается обратно. Планировалось, что прототип поднимется на 20 метров.
"Полет Starhopper (прошел. — Прим. ред.) успешно", — сообщил Маск в твиттере, шутливо добавив, что "водокачки могут летать".
Drone cam pic.twitter.com/gVdMrMgUZq— e^👁🥧 (@elonmusk) July 26, 2019
По его словам, через одну-две недели планируется "прыжок" на 200 метров.
Прототип Starhopper имеет меньшую длину, но такой же диаметр, как и будущий корабль Starship, который будет одновременно и второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket, создаваемой SpaceX.