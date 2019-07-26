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РИА Новости

Илон Маск показал видео "прыжка" прототипа межпланетного корабля

Вчера, 12:33
17268
© REUTERS / Veronica G. CardenasИспытания экспериментального космического корабля Starhopper на полигоне Бока-Чика-Бич в США
Испытания экспериментального космического корабля Starhopper на полигоне Бока-Чика-Бич в США
© REUTERS / Veronica G. Cardenas
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск в твиттере опубликовал видео "прыжка" прототипа космического корабля Starship, который в будущем будет совершать межпланетные пилотируемые полеты.
Вертикальные тестовые полеты прототипа, названного Starhopper, проводятся на месте будущего космодрома компании SpaceX в деревне Бока-Чика в Техасе.
На опубликованном видео видно, как Starhopper с работающим кислородно-метановым двигателем Raptor медленно поднимается над Землей и затем так же медленно опускается обратно. Планировалось, что прототип поднимется на 20 метров.
"Полет Starhopper (прошел. — Прим. ред.) успешно", — сообщил Маск в твиттере, шутливо добавив, что "водокачки могут летать".
По его словам, через одну-две недели планируется "прыжок" на 200 метров.
Прототип Starhopper имеет меньшую длину, но такой же диаметр, как и будущий корабль Starship, который будет одновременно и второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket, создаваемой SpaceX.
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Илон МаскSpaceXСШАРИА Наука
Популярные комментарии
Если космический корабль скачет, значит это Хохлолет
26 июля, 14:26
MYMake Yellowstone Great Again
9170017
О да, отрыв от земли это уже прогресс))) Скоро может летать опрыскивать поля)))
26 июля, 14:33
Комментатор ТВ
1570007
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