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РИА Новости

Средняя прожарка: топ-10 правил безопасности в жару

Вчера, 12:38
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. После затяжных июльских гроз неизбежно наступает августовская жара, плавно переходящая в бабье лето. А значит, забывать о правилах безопасности в солнечную погоду пока не стоит. РИА Новости собрало топ-10 способов защитить себя и свое здоровье в зной.
Носить легкую одежду
В жаркие дни лучше немного поступиться имиджем и отдать предпочтение легкой одежде свободного кроя. Никакой кожи (вне зависимости от ее натуральности), шерсти или вискозы, в такой одежде вы быстро вспотеете, перегреетесь и в целом будете чувствовать дискомфорт. Лучше всего выбирать вещи из натуральных материалов (например, хлопка) и дышащую обувь: сандалии, слипоны, мокасины или босоножки.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Жара в Москве

Не забывать головной убор

Выходя на улицу в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов, обязательно возьмите с собой головной убор: кепку, панаму, шляпу или просто платок-бандану. Не бойтесь испортить прическу, получить солнечный удар гораздо неприятнее. Передвигаясь по городу в солнцепек, почаще заходите в тень.
Для комфортных прогулок в жару выбирайте хорошо озелененные парки. Например, интересные пешеходные маршруты проложены на территории усадьбы Михалково, ландшафтном парке "Митино" и парке 850-летия Москвы. От жары можно легко спрятаться на территории Братеевской поймы и Терлецкой дубравы. Во всех перечисленных парках установлены удобные лавочки для отдыха в тени.

Пить воду

На прогулки и работу берите с собой питьевую воду и при необходимости пополняйте ее. Выгоднее обзавестись многоразовой бутылкой, чтобы не тратиться каждый раз в магазине. Обратите внимание, что как бы жарко ни было, не стоит пить ледяную воду: в жару риск заболеть ангиной или ОРЗ гораздо выше, чем во время зимних холодов. Лучший вариант – вода комнатной температуры. Для защиты организма от обезвоживания необходимо выпивать не менее 1,5 литров воды ежедневно.
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Следить за питанием

При температуре выше +28 градусов стоит исключить из ежедневного рациона жирную и жареную пищу и заменить ее продуктами полегче: овощами, фруктами, отварным или тушеным мясом, холодными супами. Не помешает ограничить потребление сладостей, так как от них усиливается жажда. Также не стоит употреблять алкогольные напитки.

Купаться в отведенных местах

В жару горожан неизбежно тянет к воде, однако будьте внимательны при выборе места для купания. ГБУ "Гормост" напоминает: в Москве купание в фонтанах строго запрещено. Во-первых, это опасно и потенциально травмоопасно. Во-вторых, непроточная вода в фонтанах непригодна для полноценного купания и может стать причиной возникновения аллергической реакции или дерматологических заболеваний.
То же самое касается водоемов со стоячей водой на территории города. Не стоит купаться в них, если на берегу стоит запрещающий знак. Как объясняют в департаменте гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций Москвы, в необустроенных зонах для купания не проводится проверка и очистка дна, нет необходимой инфраструктуры для отдыха горожан, а также не дежурят спасательные расчеты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, готовые оказать помощь пострадавшим на воде.
© Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПляжный отдых в Москве
Пляжный отдых в Москве
© Алексей Куденко
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Пляжный отдых в Москве
В 2019 году искупаться можно в специально отведенных зонах:
· пляж "Серебряный бор — 3" (4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора, дом 15);
· зона отдыха "Тропарево" (улица Академика Виноградова, дом 12);
· зона отдыха "Мещерское" (Воскресенская улица, дома 5–31);
· озеро Черное (город Зеленоград, 6-й микрорайон);
· Школьное озеро (город Зеленоград, 10-й микрорайон).

Ограничить занятия спортом

Исключать физические упражнения в знойные дни полностью совсем не обязательно, но ввести разумные ограничения стоит. Во-первых, заниматься активностями на улице лучше до 10 утра и после пяти вечера, когда жара начинает спадать. Во-вторых, даже молодым и здоровым людям не стоит проводить под палящим солнцем больше двух часов в день. В-третьих, отправляясь на пробежку или игру в волейбол, обязательно возьмите с собой достаточное количество воды и головной убор.
Если во время занятий у вас кружится голова, перехватывает дыхание или подкатывает тошнота, сразу прекращайте упражнения, уходите в тень, пейте воду, а дома примите прохладный душ. При продолжительных симптомах не поленитесь обратиться к врачу.

Загорать разумно

Загореть по-отпускному в черте города – реально, однако ни в коем случае не стоит лежать под солнцем до состояния стейка средней прожарки. Обязательно используйте солнцезащитную косметику, не забывайте про головной убор, чтобы не напекло голову. Проводите под солнцем максимум час в один заход, после этого отдохните в тени или искупайтесь, чтобы освежиться, а дома примите душ и воспользуйтесь увлажняющим кремом – это поможет восстановить кожу. Если у вас большое количество родинок на теле, сократите время пребывания на солнце, ультрафиолет может быть опасен для таких особенностей кожи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Жара в Москве
В Москве лежаки для загара установлены не только в специально отведенных купальных зонах, но и на набережных и в районных парках. Позагорать с комфортом можно, например, на Пушкинской набережной, возле "Музеона" на Крымской набережной, а также в парках Братеевская пойма, 850-летия Москвы и на территории Ходынского поля.

Следить за детьми

Если вы отдыхаете с детьми, максимально серьезно отнеситесь к их безопасности, детский организм особенно чувствителен к повышенной температуре. Ни в коем случае не оставляйте под солнцем грудных детей. Регулярно давайте ребенку воду, следите, чтобы он большую часть времени находился в тени. Во время отдыха у воды не отпускайте ребенка купаться в одиночку, без нарукавников или надувного жилета.
Если вы заметили покраснение кожи, температуру, вялость или тошноту, у ребенка перегрев. В таком случае необходимо переместить его в тень, протереть тело влажной салфеткой или мокрым полотенцем, поить каждые 5-10 минут. Если ребенок упал в обморок, незамедлительно вызывайте скорую помощь.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Жара в Москве

Проконсультироваться у врача

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, гипертонией, проблемами с органами дыхания, долгое пребывание на солнце противопоказано. Планируя отдых в знойные дни, заранее проконсультируйтесь с лечащим врачом. Специалист подскажет, как предупредить обострение заболеваний и избежать осложнений.

Избегать резких перепадов температур

Возвращаясь с жары домой или на работу, следите, чтобы в кондиционируем помещении не было слишком холодно. Оптимальная температура в помещении: +23-25 градусов. Уменьшать ее не стоит, резкий перепад температур может негативно сказаться на самочувствии и стать причиной ангины или ОРЗ.
Если у вас дома нет кондиционера, можно охладить помещение с помощью вентилятора, поставив перед ним емкость с водой, или специального прибора – увлажнителя воздуха с функцией охлаждения.
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25 июля, 18:55
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