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РИА Новости

В СЖР готовы обратиться в прокуратуру по делу якутского журналиста

Вчера, 12:28
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОфис "Союза журналистов России"
Офис Союза журналистов России
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Офис "Союза журналистов России". Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Союз журналистов России держит на контроле дело сотрудника издания "Якутск вечерний" Михаила Романова и готов, в случае необходимости, обратиться в прокуратуру, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Ранее якутский городской суд признал Романова виновным в злоупотреблении свободой информации и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Представитель журналиста, заместитель главного редактора газеты "Якутск Вечерний" Виталий Обедин заявил, что решение суда будет обжаловано в ближайшее время.
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"Мы с этой ситуацией знакомы давно и следим за ней. Это ситуация, которую мы держим на контроле, и везде, где можно, рассказываем о ней. Надеемся, что коллега наказан не будет, а если он будет наказан, мы, конечно, направим бумаги в прокуратуру и другие органы, чтоб они более подробно с этим разобрались", - сказал Соловьев.
Глава СЖР добавил, что Романов около месяца назад брал у него интервью и лично рассказал о проблемах, связанных с его материалом.
Еженедельная газета "Якутск вечерний" в апреле опубликовала материал Романова, в котором рассказывалось о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), которого, по его словам, якобы похитили и избили сотрудники ФСБ. По словам Обедина, участковый уполномоченный майор Рушан Алимов 2 июля пришел в редакцию и требовал от автора проехать с ним для дачи объяснений. Журналист отказался, и в его отношении был составлен протокол о неподчинении законным требованиям представителя власти.
В управлении МВД по Якутии РИА Новости сообщали, что участковый уполномоченный полиции действовал в рамках служебных полномочий. По информации ведомства, участковый Алимов в помещении редакции уведомил журналиста Романова о наличии в производстве дела об административном правонарушении, в связи с чем необходимо дать показания. Однако "Романов сослался на занятость и сообщил, что будет готов ответить на вопросы на следующий день", добавляет ведомство.
Как сообщали в пресс-службе МВД по региону, участковый перенес опрос на следующий день, однако Романов снова не смог встретиться с полицейским, потом перенес встречу сначала на 1 июля, затем на 2 июля. В итоге Романов дал показания только 3 июля, уточнили в пресс-службе.
По информации газеты "Коммерсант", ранее газета "Якутск вечерний" стала первым СМИ в России, к сотрудникам которой пытались применить положения закона о фейковых новостях.
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