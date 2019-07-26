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РИА Новости

Nord Stream 2 AG подала иск об отмене поправок к Газовой директиве ЕС

Вчера, 12:28
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Проектная компания газопровода "Северный поток-2" - Nord Stream 2 AG (100-проентная "дочка" "Газпрома") - подала иск в Европейский суд общей юрисдикции об отмене поправок к Газовой директиве ЕС, поскольку считает их дискриминационными и заявляет, что они были приняты для препятствования реализации проекта, говорится в сообщении компании.
"25 июля 2019 года компания Nord Stream 2 AG подала иск в суд ЕС общей юрисдикции. Nord Stream 2 просит аннулировать Директиву (ЕС) 2019/692, вносящую поправки в Газовую директиву ЕС, из-за нарушения принципов права ЕС о равном обращении и пропорциональности. Это может привести к отмене Директивы (ЕС) 2019/692, поскольку поправки были явно разработаны и приняты с целью создать неблагоприятные и препятствующие реализации проекта "Северный поток‑2" условия", - говорится в сообщении.
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"Как предусмотрительный инвестор, мы намерены защищать наши инвестиции. Однако поправки к Газовой директиве вредят не только "Северному потоку–2". Такая очевидная дискриминация отдельного коммерческого проекта также подрывает способность внутреннего рынка ЕС привлекать инвестиции, чтобы переход к "низкоуглеродной" энергии стал реальностью", – приводятся в релизе слова исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.
В мае в ЕС вступили в силу поправки к Газовой директиве, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, затронут "Северный поток-2". Теперь новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств союза должны будут соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности по добыче и транспортировке газа ("анбандлинг").
В Еврокомиссии заявляли, что изменение Газовой директивы не нацелено специально на "Северный поток-2", который был задуман еще до этих поправок.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2ГазпромЕвросоюзЭкономика
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