В Подмосковье пройдет марш-пробег инвалидов и участников военных действий

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Десятый реабилитационный марш-пробег инвалидов и участников военных действий "Мир Человека" состоится на месте Бородинского сражения в Московской области, говорится в пресс-релизе министерства социального развития Подмосковья.

"Главной задачей для всех участников марш-пробега является взаимопомощь и психологическая поддержка в процессе преодоления дистанции, которая составляет 4,5 километра, а так же готовность прийти на помощь. Из Московской области планируется участие более 150 человек" – цитирует пресс-служба министра Ирину Фаевскую.

Отмечается, что участники реабилитационного марш-пробега пройдут путь по местам боевой славы от Шевардинского редута до Батареи Раевского. После финиша участники посетят военно-исторический лагерь "Бородино – 2019", организованный благотворительным фондом "Ратники Отечества" у музея Бородино.