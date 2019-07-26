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РИА Новости

Иран отпустил девять граждан Индии с задержанного танкера

Вчера, 12:23
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Власти Ирана освободили девять из 12 граждан Индии, которые находились на борту нефтяного танкера Riah, задержанного в Ормузском проливе 13 июля, сообщает индийское агентство ANI со ссылкой на МИД Индии.
"Береговая охрана Ирана 13 июля задержала (танкер) MT Riah вместе с 12 членами экипажа из Индии. Девять членов экипажа освобождены и вскоре направятся в Индию. Наша миссия в Иране попросила соответствующие иранские власти освободить оставшихся членов экипажа", - цитирует агентство сообщение внешнеполитического ведомства.
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Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) ранее сообщил, что задержал иностранное судно с контрабандным топливом в районе Персидского залива, не упомянув названия. На борту находились 12 иностранцев, национальная принадлежность которых не указывалась, как и то, к какой стране относится судно. Как сообщала государственная телерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на источник, задержанное судно шло под флагом Панамы.
Иранские СМИ опубликовали видео с задержанием иностранного судна. На записи видно, как два катера кружат у судна, на корме которого написано "Riah". Ниже можно различить надпись "PANAMA". О пропаже танкера Riah ранее сообщали региональные и западные СМИ.
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