Иран отпустил девять граждан Индии с задержанного танкера

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Власти Ирана освободили девять из 12 граждан Индии, которые находились на борту нефтяного танкера Riah, задержанного в Ормузском проливе 13 июля, сообщает индийское агентство Власти Ирана освободили девять из 12 граждан Индии, которые находились на борту нефтяного танкера Riah, задержанного в Ормузском проливе 13 июля, сообщает индийское агентство ANI со ссылкой на МИД Индии.

"Береговая охрана Ирана 13 июля задержала (танкер) MT Riah вместе с 12 членами экипажа из Индии. Девять членов экипажа освобождены и вскоре направятся в Индию. Наша миссия в Иране попросила соответствующие иранские власти освободить оставшихся членов экипажа", - цитирует агентство сообщение внешнеполитического ведомства.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) ранее сообщил, что задержал иностранное судно с контрабандным топливом в районе Персидского залива, не упомянув названия. На борту находились 12 иностранцев, национальная принадлежность которых не указывалась, как и то, к какой стране относится судно. Как сообщала государственная телерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на источник, задержанное судно шло под флагом Панамы.