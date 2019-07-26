Любовь Соболь прибыла на допрос в СК

Сотрудники полиции задерживают незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. 14 июля 2019

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прибыла в первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ на допрос, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Я не знаю, по какой причине меня вызвали в Следственный комитет, в повестке следователь ничего не указал, но мы скоро это узнаем", - сказала Соболь журналистам.

Ранее сообщалось, что в четверг независимый кандидат Соболь, которая пыталась оспорить отказ в регистрации, сорвала заседание Мосгоризбиркома, члены комиссии удалились в закрытый зал заседаний.

Член комиссии столичного Избиркома Дмитрий Реут до этого в беседе с РИА Новости заявлял, что с их стороны планируется подача заявления в СК на предмет проверки Соболь в совершении преступления по статье 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий").

Ранее стало известно, что СК возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после несогласованных митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. По данным следствия, в июле участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий комиссий. По мнению СК, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".