Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T12:18Z
https://ria.ru/20190726/1556902112.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155650/79/1556507943_0:280:3143:2047_1036x0_80_0_0_0e79956ebefd2614eecb5d58bba7bed7.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Любовь Соболь прибыла на допрос в СК

Вчера, 12:18
689
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции задерживают незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. 14 июля 2019
Сотрудники полиции задерживают незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. 14 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прибыла в первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ на допрос, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Я не знаю, по какой причине меня вызвали в Следственный комитет, в повестке следователь ничего не указал, но мы скоро это узнаем", - сказала Соболь журналистам.
Ранее сообщалось, что в четверг независимый кандидат Соболь, которая пыталась оспорить отказ в регистрации, сорвала заседание Мосгоризбиркома, члены комиссии удалились в закрытый зал заседаний.
Член комиссии столичного Избиркома Дмитрий Реут до этого в беседе с РИА Новости заявлял, что с их стороны планируется подача заявления в СК на предмет проверки Соболь в совершении преступления по статье 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий").
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
25 июля, 20:40
Мосгоризбирком повторно отказал в регистрации пяти кандидатам
Ранее стало известно, что СК возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после несогласованных митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. По данным следствия, в июле участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий комиссий. По мнению СК, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. Комиссия зарегистрировала 233 кандидата, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца, еще 57 кандидатов получили отказ.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
25 июля, 18:38
Члены СПЧ попросят ЦИК допустить их к рассмотрению жалоб кандидатов в МГД
2380302
Обсудить 3
Выборы в МосгордумуЛюбовь СобольМосгоризбиркомСледственный комитет РФМосковская городская думаМоскваПолитика
Рекомендуем
Логотип телеканала RT
В RT прокомментировали штраф со стороны британского регулятора Ofcom
РИА
Новости
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Эрдоган рассказал о действиях Турции, если США не продадут ей F-35
Незарегистрированные кандидаты в депутаты Московской городской думы Иван Жданов, Илья Яшин и Любовь Соболь
Соболь на допросе в качестве свидетеля сослалась на 51 статью конституции
Nord Stream 2 AG подала иск об отмене поправок к Газовой директиве ЕС
Лента
новостей
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
В СПЧ предостерегли от участия в несогласованной акции
Сотрудники полиции, Германия
В Германии 50 выпускников попытались взять штурмом полицейский участок
Воины Войска Польского и Советской Армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой
Польша вынуждена признать роль СССР в своем спасении, заявили в РВИО
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400
Владимир Путин и министр культуры Владимир Мединский во время встречи. 26 июля 2019
Мединский пообещал Путину за пять лет закончить описание музейных сокровищ
Экспериментальный образец светофора предупреждает водителей о приближении к пешеходному переходу
В России создали светофор, проецирующий "лазерную стену"
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин раскрыл подробности информационной атаки на "Роскосмос"
Военнослужащий сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж
В Дамаске прокомментировали договоренности Турции и США по Сирии
Участники Марша жизни в музее Аушвиц-Биркенау в Польше
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Аушвица
Газодобывающее предприятие на Украине
СМИ сообщили о позиции Москвы по контракту с Киевом на транзит газа
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
Глава МИД Латвии заявил, что Ригу волнует интеграция Минска и Москвы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:13В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших от паводка
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
08:15В ЛНР заявили, что перемирие сохраняется пять суток подряд
Лента новостейМолния