Совфед одобрил закон об использовании геолокации для поиска пропавших детей

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, позволяющий использовать данные геолокации с мобильных телефонов для оперативного поиска без вести пропавших детей.
Закон поможет упростить и ускорить процедуру поиска пропавшего ребенка и сделать возможным использование информации о соединениях мобильного устройства для определения его местоположения. Для этого понадобится заявление родителей, а также мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.
Незамедлительные действия, оперативное использование шанса на быстрое установление местонахождения ребенка по данным геолокации позволят выиграть бесценное время на помощь и спасение жизни в разных ситуациях: когда ребенок потерялся, заблудился, когда произошел несчастный случай или совершено преступление, отмечала автор проекта Ирина Яровая.
По ее словам, согласно статистике 2017 года в России разыскивались около 8 тысяч несовершеннолетних, из которых около 40% - малолетние, а в первом квартале 2018 года - около 2,5 тысячи детей, из которых 805 - малолетние. В среднем по факту пропажи ребенка ежегодно возбуждается около 10% из всего количества розыскных дел.
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