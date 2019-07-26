Совфед одобрил закон об использовании геолокации для поиска пропавших детей

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, позволяющий использовать данные геолокации с мобильных телефонов для оперативного поиска без вести пропавших детей.

Закон поможет упростить и ускорить процедуру поиска пропавшего ребенка и сделать возможным использование информации о соединениях мобильного устройства для определения его местоположения. Для этого понадобится заявление родителей, а также мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Незамедлительные действия, оперативное использование шанса на быстрое установление местонахождения ребенка по данным геолокации позволят выиграть бесценное время на помощь и спасение жизни в разных ситуациях: когда ребенок потерялся, заблудился, когда произошел несчастный случай или совершено преступление, отмечала автор проекта Ирина Яровая.