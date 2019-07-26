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РИА Новости

Башкирские депутаты намерены защитить пчел от китайских пестицидов законом

Вчера, 12:14
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПчела подлетает к входу в улей на пасеке
Пчела подлетает к входу в улей на пасеке
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Пчела подлетает к входу в улей на пасеке. Архивное фото
УФА, 26 июл - РИА Новости. Глава башкирского парламента Константин Толкачев предложил контролировать оборот дешевых пестицидов из Китая, из-за которых, по его мнению, погибают пчелы.
Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. По подсчетам Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, потери экономики России из-за этого могут составить порядка 1 триллиона рублей. По мнению специалистов, вымирание пчелосемей может быть связано с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств при обработке посевов.
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"Основная проблема – дешевые пестициды и агрохимикаты, преимущественно ввозимые из Китая. Необходим контроль за их оборотом. В противном случае возможны крайне неблагоприятные последствия. Не исключено, что от проблемы здоровья пчел до проблемы здоровья человека всего один шаг", – написал Толкачев на своей странице в Facebook.
Он отметил, что депутаты отработают этот вопрос в период осенней сессии в межведомственном взаимодействии.
"Пригласим минсельхоз, минэкологии, Роспотребнадзор, иные ведомства, пчеловодов, совместными усилиями выработаем необходимый комплекс законодательных решений", - добавил спикер.
По данным минсельхоза Башкирии, в 10 районах региона нынешним летом погибли 2,74 тысячи пчелосемей. При этом аграрии считают, что это не создаст дефицит меда.
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