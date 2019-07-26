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РИА Новости

При столкновении крана с автобусами в Челябинске погиб пешеход

Вчера, 12:12
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© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области Столкновение трех маршрутных автобусов ПАЗ и крана в Челябинске
Столкновение трех маршрутных автобусов ПАЗ и крана в Челябинске
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл – РИА Новости. Пешеход, переходивший дорогу, погиб под колесами автокрана, который затем столкнулся с автобусами в Челябинске, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинска произошло ДТП, в котором один человек погиб. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, утром на пересечении улиц Дзержинского и Вагнера столкнулись три маршрутных автобуса ПАЗ и автокран, у которого, по предварительной информации, отказали тормоза. По данным горадминистрации, в ДТП восемь человек пострадали, из них двое отказались от госпитализации, состояние остальных не тяжелое.
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"Водитель автокрана МАЗ, мужчина 1988 года рождения, не справился с управлением, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть, после чего совершил столкновение с двумя автобусами ПАЗ, после один из автобусов продвинулся и столкнулся с автобусом ПАЗ. В результате ДТП пешеход, мужчина 1963 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что нескольким пассажирам автобусов была оказана медицинская помощь.
Как рассказал журналистам врио начальника ГИБДД УМВД России по Челябинску Алексей Горшков, есть версия, что у автомобиля МАЗ отказали тормоза. Кроме того, по его данным, помощь после ДТП была оказана семерым пострадавшим.
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