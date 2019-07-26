Россия и Турция обсудили транспортные проблемы

АНТАЛЬЯ, 26 июл – РИА Новости, Алена Палажченко. Проблемы в транспортной сфере и логистике при торговле с РФ вызывают жалобы турецких бизнесменов, это стало предметом обсуждения на 20-м совместном заседании российско-турецкого и турецко-российского деловых советов в Анталье, заявил РИА Новости председатель турецко-российского делового совета Тунджай Озильхан.

"Мы провели очень полезное заседание деловых советов. Уверен, что оно даст большой импульс дальнейшему развитию наших экономических отношений. Проблемы есть, и их проще решать именно на таких площадках. Есть проблемы в транспортной сфере, логистике. Наши бизнесмены на это жалуется, и как раз здесь мы решаем вопросы с железными дорогами, портами, регуляцией и документацией, чего и ждет бизнес", - сказал Озильхан.