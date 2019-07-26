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РИА Новости

Экс-гендиректор грузинского "Рустави 2" планирует создать свой телеканал

Вчера, 12:05
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CC BY-SA 2.0 / OSCE Parliamentary Assembly / Генеральный директор телеканала "Рустави 2" Николоз Гварамия
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
CC BY-SA 2.0 / OSCE Parliamentary Assembly /
Генеральный директор телеканала "Рустави 2" Николоз Гварамия. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 26 июл - РИА Новости. Ника Гварамия, который был уволен с должности генерального директора грузинской телекомпании "Рустави 2", объявил о планах создать собственный телеканал, передает агентство Sputnik Грузия со ссылкой на пост Гварамии в Facebook.
Гварамия был уволен с должности гендиректора оппозиционного канала 18 июля, сразу после того, как "Рустави 2" сменил владельцев. Теперь владельцами телеканала являются бизнесмен Кибар Халваши (60%) и его компания "Панорама" (40%). Вместо Гварамии был назначен новый директор - адвокат Халваши Паата Салия. Известно, что Халваши поддерживает правящие власти.
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
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"Я решил: вместе с несколькими партнерами создам главное телевидение этой страны, главное и лучшее. Лучше, чем любое другое, лучшее, чем то, которое до сих пор я считаю лучшим", - приводит Sputnik сообщение Гварамии.
Как отмечает агентство, он попросил сторонников по мере возможности помочь ему финансами в создании нового телеканала. "Инвесторы есть, но расходов, как всегда, больше... Эту кампанию мы скоро начнем, с надеждой, что вы нам поможете, как сможете. Обещаю, ваши пожертвования мы превратим в значительные инвестиции в успешное будущее нашей страны, свободу слова и демократию", - отметил Гварамия.
Ранее Гварамия в прямом эфире "Рустави 2" прокомментировал заявление российской Госдумы о рекомендации запретить ввоз в страну грузинских продуктов. Он сообщил, что ему наплевать, будут ли грузинское вино и минеральные воды экспортироваться в Россию, или нет.
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