Экс-гендиректор грузинского "Рустави 2" планирует создать свой телеканал

ТБИЛИСИ, 26 июл - РИА Новости. Ника Гварамия, который был уволен с должности генерального директора грузинской телекомпании "Рустави 2", объявил о планах создать собственный телеканал, передает агентство Ника Гварамия, который был уволен с должности генерального директора грузинской телекомпании "Рустави 2", объявил о планах создать собственный телеканал, передает агентство Sputnik Грузия со ссылкой на пост Гварамии в Facebook

Гварамия был уволен с должности гендиректора оппозиционного канала 18 июля, сразу после того, как "Рустави 2" сменил владельцев. Теперь владельцами телеканала являются бизнесмен Кибар Халваши (60%) и его компания "Панорама" (40%). Вместо Гварамии был назначен новый директор - адвокат Халваши Паата Салия. Известно, что Халваши поддерживает правящие власти.

"Я решил: вместе с несколькими партнерами создам главное телевидение этой страны, главное и лучшее. Лучше, чем любое другое, лучшее, чем то, которое до сих пор я считаю лучшим", - приводит Sputnik сообщение Гварамии.

Как отмечает агентство, он попросил сторонников по мере возможности помочь ему финансами в создании нового телеканала. "Инвесторы есть, но расходов, как всегда, больше... Эту кампанию мы скоро начнем, с надеждой, что вы нам поможете, как сможете. Обещаю, ваши пожертвования мы превратим в значительные инвестиции в успешное будущее нашей страны, свободу слова и демократию", - отметил Гварамия.