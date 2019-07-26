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РИА Новости

Эксперты прокомментировали разрыв соглашений между Израилем и Палестиной

Вчера, 12:01
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© AFP 2019 / Abbas MomaniСтолкновение палестинских протестующих с полицией Израиля
Столкновение палестинских протестующих с полицией Израиля
© AFP 2019 / Abbas Momani
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Если будет прекращено действие всех соглашений с Израилем, как об этом заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, возможен рост напряженности как внутри Палестины, так и в ее взаимоотношениях с Израилем, однако не исключена возможность влияния мирового сообщества на ситуацию, считают российские эксперты.
Ранее агентство ВАФА сообщило, что президент Палестины Махмуд Аббас решил прекратить действие всех соглашений. Он анонсировал создание специальной комиссии для исполнения принятого решения. Эта инициатива стала реакцией на недавний снос израильтянами палестинского селения Вади-Хуммус в окрестностях Иерусалима.

Рост напряженности

Эксперты считают, что в случае разрыва соглашений между Израилем и Палестиной возможен рост напряженности, причем ухудшение ситуации возможно как внутри Палестины, так и во взаимоотношениях с Израилем.
"Сотрудничество в области безопасности и других сферах очень важно как для израильтян, так и для палестинцев. Заявления Махмуда Аббаса имеют конкретное практическое значение, если все соглашения будут разорваны и взаимодействие прекратится, это чревато ростом напряженности", - сказала РИА Новости советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.
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В свою очередь руководитель отдела изучения Израиля, еврейских общин Института Востоковедения РАН Дмитрий Марьясис пояснил РИА Новости, что заявление Аббаса, "конечно, очень сильное, потому что большинство соглашений на сегодняшний день уже не действует, но некоторые базы соглашений все-таки работают, то есть сотрудничество спецслужб, представителей палестинской администрации и Израиля". "Есть еще ряд моментов, по которым в том или ином виде происходит сотрудничество", - добавил он.
По мнению Марьясиса, "если действительно Махмуд Аббас полон решимости это все сотрудничество разорвать, то ситуация, конечно, в регионе действительно может ухудшиться, потому что без сотрудничества между спецслужбами с обеих сторон, без других направлений сотрудничества, в частности, в области передачи налогов – ведь Израиль собирает налоги за Палестину и передает это палестинскому руководству и так далее - при нарушении этих оставшихся каналов сотрудничества ситуация решительно ухудшится".
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Эксперт отметил, ухудшение возможно по двум направлениям: внутри Палестины и во взаимоотношениях с Израилем. "То есть можно ожидать эскалацию насилия в регионе", - добавил он.
Супонина также отметила, что "премьер Нетаньяху взял жесткий курс в отношении с палестинцами, но в стратегической перспективе такая линия чревата негативными последствиями, ведь проблема Палестины остается нерешенной, ухудшается социально-экономическое положение на палестинских территориях, а это означает, как минимум, что не исключены вылазки радикалов-одиночек, а также совместные действия некоторых палестинских организаций".

Мотивы сторон

Поясняя мотивы сторон к такому роду действий, Супонина заявила, что "президент Палестины вынужден идти на подобные шаги, поскольку правительство Нетаньяху не взаимодействует с ним так, как это предписано этими же самыми соглашениями".

"Вместе с президентом США Дональдом Трампом израильский премьер-министр в настоящее время торпедирует все международные соглашения на этот счет, а также многие двусторонние между израильтянами и палестинцами. На таком фоне Махмуд Аббас должен реагировать, хотя бы чтобы не потерять поддержку палестинцев, которые настроены весьма критично по отношению к тому, что делают Трамп и Нетаньяху", - добавила она.

Марьясис отметил, что "в данном случае это ненужная эскалация напряженности, которую зачем-то предпринимает Израиль". По его мнению, "это отчаянные попытки нынешнего премьер-министра Израиля повысить свою популярность накануне очередных внеочередных выборов".

Влияние международного сообщества

Несмотря на заявления президента Палестины, Марьясис полагает, что "международное сообщество постарается надавить на Махмуда Аббаса, чтобы все-таки дальше деклараций дело не пошло".
Эксперт отметил, что речь идет не о США, а о "суннитском режиме аравийского полуострова" – Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. По его словам, они всегда поддерживали Палестину, но в последнее время ввиду их фактического сближения с Израилем и налаживания контактов между суннитским режимом Персидского залива и Израилем, "им, конечно, важнее сохранить по крайней мере относительное спокойствие на треке конфликта между Палестиной и Израилем".
По его мнению, "вполне возможно, что они найдут способ уговорить Аббаса этого не делать".
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Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
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Махмуд АббасПалестинаИзраильВ мире
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