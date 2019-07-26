В более чем 50 городах Франции установлен абсолютный температурный рекорд

Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019

Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Абсолютный температурный рекорд был установлен в четверг в более чем 50 городах Франции, сообщает в пятницу портал Абсолютный температурный рекорд был установлен в четверг в более чем 50 городах Франции, сообщает в пятницу портал France Info со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Ранее метеорологическая служба Meteo France сообщила, что новый температурный рекорд установлен в Париже, столбик термометра поднялся до отметки в 42,6 градуса по Цельсию.

По информации метеослужбы, 25 июля температура в ряде городов достигла своего максимума. Так, в коммуне Сэн-Мор-де-Фосэ недалеко от Парижа была зафиксирована температура в 43,6 градуса, в Париже - 42,6 градуса, в Бурже - 42,1 градуса.

Отмечается, что в большинстве городов температурный рекорд в последний раз фиксировали в 2003 году, в некоторых городах, в том числе в Париже - в 1947 году.