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РИА Новости

В более чем 50 городах Франции установлен абсолютный температурный рекорд

Вчера, 11:55
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Абсолютный температурный рекорд был установлен в четверг в более чем 50 городах Франции, сообщает в пятницу портал France Info со ссылкой на метеорологическую службу страны.
Ранее метеорологическая служба Meteo France сообщила, что новый температурный рекорд установлен в Париже, столбик термометра поднялся до отметки в 42,6 градуса по Цельсию.
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
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По информации метеослужбы, 25 июля температура в ряде городов достигла своего максимума. Так, в коммуне Сэн-Мор-де-Фосэ недалеко от Парижа была зафиксирована температура в 43,6 градуса, в Париже - 42,6 градуса, в Бурже - 42,1 градуса.
Отмечается, что в большинстве городов температурный рекорд в последний раз фиксировали в 2003 году, в некоторых городах, в том числе в Париже - в 1947 году.
Аномальная жара наблюдалась во Франции в конце июня, тогда столбики термометров в ряде регионов страны также поднимались выше 40 градусов, в нескольких департаментах был объявлен красный (самый высокий) уровень погодной опасности. Были побиты температурные рекорды.
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